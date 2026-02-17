桃園消防人員除夕夜疲於奔命 龍潭工廠大火疑似放鞭炮惹禍

龍潭區中興路九段1處工廠除夕夜傳火警，整間工廠瞬間陷入火海。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市龍潭區中興路九段1處工廠，昨（16）日除夕深夜11點多傳出火警，工廠內並未堆放危險物品，但火勢燃燒裡頭輪胎、塑膠，整間工廠瞬間陷入火海，桃園市消防局出動逾50位消防人員趕往灌救，火勢於今日凌晨0點29分撲滅，除夕深夜大火也驚動周邊住戶。

起火工廠為地上1層樓鐵皮建築，主要燃燒塑料及機台等物品，消防人員初估燃燒面積約20平方公尺，所幸沒有人員受傷、受困，由於火警前現場傳出鞭炮聲響，居民質疑是施放不慎導致火警，確切起火原因仍待消防局火調科調查。

春節期間各地鞭炮、煙火聲不斷，也是發生火警的高峰期，桃園市從除夕深夜到初一凌晨火警不斷，消防局至少接獲15起以上的報案，其中有多起是雜草火警，包括新屋區中山西路二段、大園區中華路、觀音區建國路及永吉街、龜山區文昌二街及忠孝街等處，不排除與施放鞭炮、煙火有關，確切起火原因也待調查。

今年春節桃市府實施年節放鞭炮管制原則，包括列為「特定噪音管制區」的52處人口稠密區，以及學校、圖書館、幼兒園、醫院等設施周邊50公尺內，全天候都禁止施放鞭炮及煙火，一般區域從除夕到初3、初9天公生、元宵節等重要日子，仍保留年節施放空間，但凌晨2點到早上8點之間維持管制，避免影響民眾休息，違規者可依噪音管制法處3000元至3萬元罰鍰。

