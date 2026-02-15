酒駕撞車還想塞2000私了 彰化阿伯「盧半小時」遭6警帶回

張男酒駕肇事，企圖拿2000元和解遭拒，警方到場將張男帶回警局，酒測值高達0.8毫克。（民眾提供）

酒駕肇事還想拿錢了事！彰化縣溪湖鎮一名70歲張姓男子昨晚酒後駕駛廂型車返家，在巷口倒車時不慎撞上停放路旁的轎車，事後不僅渾身酒氣、語無倫次，還掏出2000元企圖私下和解，遭車主拒絕後仍糾纏不休長達30分鐘，警方獲報到場處理，最後出動6名員警才將張男帶回警局，酒測值高達0.8毫克，依法送辦。

監視器畫面顯示，張男駕駛紅色廂型車，倒車時來回多次調整角度，原本已可順利通過，卻突然方向偏移，直接撞上停放路旁的銀色轎車，巨大撞擊聲驚動附近住戶。

請繼續往下閱讀...

車主聞聲外出查看，發現張男步伐不穩、滿身酒氣，講話含糊不清，還頻頻靠近，接著掏出2000元示意「不要報警」，遭拒後仍反覆糾纏，場面一度僵持不下。

警方接獲報案到場處理，張男不僅酒醉明顯，還拒絕酒測，因涉及交通事故，警方依法報請地檢署核發強制抽血許可，檢驗結果酒精濃度達0.8毫克，遠超法定標準，全案依公共危險罪移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張男（左）酒駕肇事，竟企圖拿2000元跟鄰居和解不要報警。 （民眾提供）

張男駕駛紅車倒車時來回多次調整角度，原本已可順利通過，卻突然方向偏移，直接撞上停放路旁的轎車。（民眾提供）

警方最後出動6名員警才將張男帶回警局。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法