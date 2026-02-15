校園割喉案乾哥判12年 Cheap舉美國為例：我們的司法也該學

百萬網紅Cheap。（翻攝自臉書）

新北「乾兄妹」郭姓少年及林姓少女2023年12月25日在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓國三學生死亡，去年12月23日二審改判乾哥12年、乾妹11年，最高法院12日駁回上訴全案定讞。對此，百萬網紅Cheap舉美國為例，直呼，「是不是我們的司法正義，也該學學美國爸爸？」

Cheap在臉書發文表示，乾哥被判12年，且他未成年，三分之一就可以假釋，關四年就可以出來了，出獄時大概19-20歲，他依然擁有戀愛、工作、甚至成家的權利，但受害者失去的是未來6、70年，與家屬後半輩子的崩潰。他質疑，如果教化失敗，4到5年後假釋，或是關滿12年，他的暴戾性格真的消失了嗎？如果他回去報復證人、家屬，誰要負責？怒批，「12年不僅偏低，還非常的諷刺」。

Cheap舉美國為例，美國這類的案子，會歸類為「二級或一級謀殺」，殘暴且具備惡意的殺人罪，極高機率會以成人身分受審，審理過程是完全公開的，媒體可以報導他的姓名、長相，刑期通常是25年至終身監禁，且美國很難假釋或根本不假釋，出獄時大約是35~40歲，殺人犯的標籤，還會跟他一輩子，無法塗銷紀錄。他直呼，「美國成人監獄的凶險程度如同電影看到的那樣，是真正的懲罰」。

Cheap分享，2021年「艾登·富奇案」，佛州14歲少年，持刀刺了同校13歲女同學114 刀，以成年人受審，被判處終身監禁。判決出爐後，少女父親代表家人感謝法院判決。而2021年，密西根州校園槍擊案，15歲的伊森持槍殺害4名同學，終身監禁，不得假釋。2024年的「卡莉·格雷格案」，14歲少女開槍殺死母親，判處終身監禁，不得假釋。他說，以上案例的未成年，名字、長相全部公布於眾。「現在台美關係史上最好，是不是我們的司法正義，也該學學美國爸爸？」

