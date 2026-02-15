慘不忍睹！台中24歲男自撞路樹 賓士翻車撞成廢鐵

台中24歲賓士男自撞路樹車翻嚴重損毀。（圖：民眾提供）

小年夜台中交通事故多，一名年約24歲男子駕賓士車行經潭子區中山路，卻不明原因自撞路樹，車輛翻覆、車體受損嚴重，還波及路邊5部待售車輛，男子一度受困，被警消救出後，身上多處挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無無大礙。

台中市消防局指出，中午約12時22分獲報潭子區中山路三段82號旁發生交通事故，車禍有人員受困，共派遣5車10人前往協助民眾脫困，確認人員意識清楚、多處擦挫傷，送往慈濟醫院治療。

台中市警局大雅分局調查，24歲駕駛沿中山路三段往豐原方向行駛，疑因疲勞駕駛，不慎自撞路旁路樹後翻覆，肇事車輛碎片波及路邊待售之無牌照自小客車5輛，男子前車頭碰撞後翻車，除自己的賓士車嚴重受損，路邊待售車輛也多有車身受損。

大雅分局指出，男子經檢測無酒精反應，但包括頸部及身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。後續將再詳細蒐證，並由鑑定單位研判。

此外，大里區另有五十歲女性駕駛自小客車，沿德芳路一段左轉新生西路行駛，行至路口與（沿德芳路一段）直行的普重機車（蕭男、81年次）發生碰撞，重機男受傷左腳骨折，四肢擦挫傷，經送仁愛醫院後幸無生命危險。

另霧峰區有47歲駕駛沿四德路296巷左轉四德路往林森路方向行駛，在路口與82歲行人發生碰撞，造成行人頭、胸部、左腳均有受傷，經亞大醫院診治中，無生命危險，警方調查，無酒駕情事，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲年節在即，呼籲駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

台中24歲賓士男自撞路樹，車翻嚴重損毀，幸好人意識清楚。（圖：民眾提供）

