為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    慘不忍睹！台中24歲男自撞路樹 賓士翻車撞成廢鐵

    2026/02/15 15:43 記者蘇孟娟／台中報導
    台中24歲賓士男自撞路樹車翻嚴重損毀。（圖：民眾提供）

    台中24歲賓士男自撞路樹車翻嚴重損毀。（圖：民眾提供）

    小年夜台中交通事故多，一名年約24歲男子駕賓士車行經潭子區中山路，卻不明原因自撞路樹，車輛翻覆、車體受損嚴重，還波及路邊5部待售車輛，男子一度受困，被警消救出後，身上多處挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無無大礙。

    台中市消防局指出，中午約12時22分獲報潭子區中山路三段82號旁發生交通事故，車禍有人員受困，共派遣5車10人前往協助民眾脫困，確認人員意識清楚、多處擦挫傷，送往慈濟醫院治療。

    台中市警局大雅分局調查，24歲駕駛沿中山路三段往豐原方向行駛，疑因疲勞駕駛，不慎自撞路旁路樹後翻覆，肇事車輛碎片波及路邊待售之無牌照自小客車5輛，男子前車頭碰撞後翻車，除自己的賓士車嚴重受損，路邊待售車輛也多有車身受損。

    大雅分局指出，男子經檢測無酒精反應，但包括頸部及身體多處擦挫傷，送醫後無大礙。後續將再詳細蒐證，並由鑑定單位研判。

    此外，大里區另有五十歲女性駕駛自小客車，沿德芳路一段左轉新生西路行駛，行至路口與（沿德芳路一段）直行的普重機車（蕭男、81年次）發生碰撞，重機男受傷左腳骨折，四肢擦挫傷，經送仁愛醫院後幸無生命危險。

    另霧峰區有47歲駕駛沿四德路296巷左轉四德路往林森路方向行駛，在路口與82歲行人發生碰撞，造成行人頭、胸部、左腳均有受傷，經亞大醫院診治中，無生命危險，警方調查，無酒駕情事，詳細肇事原因，送交通警察大隊分析研判。

    警方呼籲年節在即，呼籲駕駛人駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

    台中24歲賓士男自撞路樹，車翻嚴重損毀，幸好人意識清楚。（圖：民眾提供）

    台中24歲賓士男自撞路樹，車翻嚴重損毀，幸好人意識清楚。（圖：民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播