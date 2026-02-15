春節詐騙多！台北市警銀聯手阻詐 成功守住阿北百萬血汗錢

台北市大安區一名34歲陳姓女子準備匯出大筆款項，疑似遭詐騙。（記者楊心慧翻攝）

詐騙集團在春節前更猖獗，台北市多處發生詐騙情事，中山區一名李姓老翁欲提領新台幣100萬現金，向銀行稱購買自家器具所需，但說詞反覆，行員通報警方，最終成功阻擋老翁被騙100萬元。另名大安區34歲女子原要匯68萬4500元，但說詞反覆，無法回答對方的聯絡方式，隨即通報警察，也即時攔阻女子被詐68萬餘元。

中山分局建國派出所日前接獲轄內銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，需警方到場協助，立即派員到場。一名李姓老翁準備提領新台幣100萬元現金，表示要購買自家器具所需，但對用途的說明前後反覆，讓行員察覺有異，立即通知警方到場關心。員警趕到後，沒有急著質疑，而是耐心傾聽他的想法，一步步詢問資金用途與投資來源。

在溫和引導下，李姓老翁終於坦言，經他人介紹投資股票，對方強調「穩賺不賠」，並建議以現金投入以獲取更高報酬。員警聽聞後，立即向他說明常見的投資詐騙手法，分析詐騙集團如何利用高獲利話術吸引長者上鉤，再以現金交易規避查證。

警方誠懇提醒，真正合法的投資不會要求以現金面交，更不會保證獲利。在警方與銀行行員細心解說與陪伴下，老翁逐漸意識到風險，最終打消提領念頭。

另外，大安分局日前也接獲銀行通報，指有一名34歲陳姓女子準備匯出大筆款項，疑似遭詐騙，警員汪巴述雅、張菀文趕抵現場時，只見陳女神情焦急，表示先前因家中裝修向朋友借款，當天打算將款項匯還對方。

員警並未急著否定，而是先以關懷口吻耐心詢問雙方認識過程、聯絡方式，以及是否有借據或裝修明細等資料佐證。然而，陳女對相關細節始終說不清楚，也無法提出任何文件，說詞前後出現矛盾。

面對可能陷入詐騙陷阱的情況，警方與銀行行員沒有責備，而是一步步陪著她釐清，溫和提醒近來詐騙集團常以「代墊款項」、「借款還款」等名義設局，利用民眾急於處理金錢往來的心理行騙。

在員警與行員耐心解說與勸導下，陳女逐漸冷靜下來，重新檢視整起過程，最終決定暫緩匯款，成功守住68萬餘元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

