春節團圓前驚魂 暖警寒風中助失智長者返家

台北市吳興街派出所日前接獲民眾通報，指信義區莊敬路有一名長者來回徘徊、神情茫然，疑似迷途。（記者楊心慧攝）

農曆春節期間，大街小巷家家戶戶張燈結綵，正值團圓之際，街頭卻仍有需要被守護的身影。台北市政府吳興街派出所日前接獲民眾通報，指信義區莊敬路有一名長者來回徘徊、神情茫然，疑似迷途；員警王俊翔獲報後，立即帶領警專實務實習生前往，遞送「警察溫度」、祝長者脫離困境。

員警抵達後，看得穿著單薄的長輩，於夜色顯得格外無助，員警上前以溫和語氣關懷詢問，並引導至避風處休息。面對記憶有些混亂、言語略顯不清的長輩，警方沒有絲毫不耐，而是耐心陪伴、細心傾聽，透過長輩隨身物品逐一查找線索，最終在包包內發現家屬聯絡方式，順利聯繫到焦急尋人的家人。

家屬趕抵現場時，見長輩平安無事，激動的頻頻向員警與實習生道謝。家屬表示，長輩罹患失智症，偶爾會不慎外出迷途，當晚一度遍尋不著，原本擔心這頓年夜飯恐將在不安中度過，所幸有熱心民眾即時通報，加上警方迅速協助，才讓團圓得以圓滿。

信義分局指出，守護市民平安始終是最重要的責任，警察工作在春節期間更顯守護意義，透過學長帶領實習生的實務經驗，不僅即時協助民眾，也將「為民服務」的精神在寒夜中傳承。

警方同時提醒，家中若有失智長者，可向相關單位申請愛心手鍊，萬一走失，能在第一時間協助返家。寒冬裡的一次溫暖相助，不僅守住了一家人的團圓，也讓春節更添人情溫度。

