    社會

    好貴！偷1塊知名鳳梨酥 代價2萬5000元

    2026/02/12 07:24 記者陳鳳麗／南投報導
    高學歷、經濟小康的中年男子，凌晨到便利商店偷走一塊售價32元的知名鳳梨酥，後來有還鳳梨酥，但未履行調解條件，南投地院以竊盜罪判拘役25日，易科罰金折合2萬5000元。鳳梨酥示意圖。（資料照）

    南投縣一名高學歷、家境小康的吳姓男子，到便利商店把1塊售價32元的小潘鳳梨酥偷走，店長後來從監視影像發現報案，警方調閱相關監視畫面很快找到人，吳男也把鳳梨酥歸還，也與店家調解，但卻未履行賠償，南投地院依竊盜罪判拘役25日，易科罰金折合2萬5000元。

    南投縣46歲吳姓男子，去年5月24日凌晨4點，到國姓鄉住家附近的1家便利商店購物，看到知名的小潘鳳梨酥，就拿了1塊放口袋，沒有結帳就出去了。

    店長後來點貨，發現鳳梨酥的數量少了，但當天沒有銷售鳳梨酥的項目，經調閱監視器畫面，看到吳男從陳列架拿走1塊小潘鳳梨酥，向派出所報案。警方後來鎖定吳男，而吳男也坦承「是我拿的」，把那塊鳳梨酥交出來，還給便利商店。

    鳳梨酥雖還了，但竊盜案不可撤，雙方8月在調解會調解完成，但是吳男事後不履行調解賠償的責任，南投檢方將他依竊盜罪名起訴，南投地院審酌吳男大學畢業，家庭經濟小康，雖坦承犯行，也還了鳳梨酥，但未履行調解條件，因此判處拘役25日，若易科罰金折合2萬5000元。

