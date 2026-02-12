涉賭？娃娃機保夾超經濟部函釋標準 法官判無罪：考量物價波動

蔡男經營娃娃機，保夾設定1500元並設抽獎，遭控賭博。地院認抽獎屬促銷，考量物價波動認舊標已過時，判處無罪。（資料照，記者王捷攝）

蔡姓男子經營娃娃機店，用鐵盒當「代夾物」抽洗衣球，雖然鐵盒內有耳機當獎品，但保夾金1500元高於經濟部函釋的790元，檢方依賭博罪起訴。台南地方法院認為，舊函釋未考量近年物價，且洗衣球是促銷獎品，因此判決無罪。

檢方起訴指出，蔡男將機台改裝，讓玩家投入10元夾取鐵盒後，可獲抽獎機會兌換洗衣球，鐵盒外觀凹損僅是「代夾物」，玩法取決於或然率，且保證取物金額設定為1500元，遠超經濟部規範的790元上限，形同經營具射倖性的電子遊戲場並與不特定人對賭，涉犯刑法賭博及非法營業等罪嫌。

蔡男辯稱，機台內鐵盒裝有進貨成本658元、市價約1200元的無線藍牙耳機，洗衣球僅是額外贈品。法院傳喚謝姓資深玩家作證，指出藍牙耳機是熱門商品，玩家重視能否夾中而非包裝外觀。法官採信證詞，認定洗衣球是增加消費意願的附加促銷，玩家仍需依靠技巧夾取鐵盒，且機台標示明確，並未構成賭博行為。

針對保證取物金額設定1500元的爭議，法官指出，雖然經濟部曾於2018年函釋規定保夾金額原則上不應超過790元，但該標準距今已超過5年，這段期間物價已有相當波動，業者經營尚需考量機台維修、貨物進價、店租及電費等成本上漲因素，不能死守790元。

法院認為，商品價值與保夾金額是否相當，應由消費者及業者的自由市場機制決定，而非以舊函釋作為認定電子遊戲機的唯一標準。本案1500元設定與耳機價值無顯不相當，證據不足以證明機台喪失選物功能，也難認定蔡男有賭博犯意，最終判決蔡男無罪。全案仍可上訴。

