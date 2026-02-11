為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高金素梅親信張俊傑羈押禁見 北院裁定理由出爐

    2026/02/11 23:58 記者張文川／台北報導
    無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑則被裁定羈押禁見。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑則被裁定羈押禁見。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立法委員高金素梅，涉嫌詐領助理費、違法輸入中國快篩試劑、利用協會詐領補助款，台北地檢署複訊後，聲押禁見高金的國會辦公室前主任、現任助理張俊傑（歌手Matzka的岳父），台北地院11日深夜10時35分裁准羈押禁見，裁定理由指出，「本案具體犯罪情形嚴重、危害社會治安甚鉅，犯案期間非短」，張俊傑涉嫌重大，且有勾串共犯之虞，故裁准羈押禁見。

    北院裁定指出，張俊傑涉犯貪污治罪條例之「公務員詐取財物」、刑法「使公務員登載不實、行使業務登載不實文書」、「加重詐欺」、商業會計法「填製不實會計憑證」、洗錢防制法「洗錢」等罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。

    法官認為，本案共犯間是如何犯意聯絡、行為分擔等重要事實，都尚有未明，有待檢察官釐清，有相當理由足以認定張俊傑有勾串共犯之虞。

    法官考量，本案具體犯罪情形嚴重，危害社會治安甚鉅，而本案犯行期間非短，距今已有相當時日，共犯間的犯意聯絡及行為分擔仍多有未明之處，案情晦暗的危險性仍高。

    北院衡酌，不羈押張俊傑對於國家刑罰權的傷害，應大於羈押對張的權利侵害，符合衡平性原則，有羈押並禁止接見、通信的必要，因此裁准檢方的聲請。

    高金素梅11日凌晨移送北檢複訊後，因感冒身體不適而獲檢方請回，近日將再行傳喚，但諭令她限制出境、出海。

