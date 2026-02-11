高院作證被查出涉毒通緝 76歲「越獄大王」徐開喜解送歸案

被人稱作「越獄大王」的76歲徐開喜，今天早上前往高等法院出庭作證時，被法院人員查出他因為另外涉及一宗毒品案，被台中地檢署通緝，隨後將他解送歸案。（資料照）

被人稱作「越獄大王」的76歲徐開喜，今天早上前往高等法院出庭作證時，被法院人員查出他因為另外涉及一宗毒品案，被台中地檢署通緝。法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後將他解送歸案。

據了解，高等法院今天審理一宗案件時，傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉查出他另外涉及一宗毒品案，被台中地檢署發布通緝，法院人員隨即通報轄區警方。警方在今天中午12時前往法院將他帶回，並在今天下午2時許出發前往台中，在5時許將他解送歸案完畢。

警方指出，台灣犯罪史上排名第一的越獄大王徐開喜，總共坐牢約51年，其間越獄10次、成功8次，綠島監獄、台北看守所都關不住他。

1981年，徐開喜被送至綠島監獄服刑，他決定變裝脫逃。他備妥假髮、女性衣物，裝扮成女子登上交通船，竟無人察覺有異，等到順利逃回台灣，還聯繫獄方嗆聲「人在高雄了，不要浪費體力在綠島找了！」

1994年間，徐與獄友蔡正鳳計畫從台北看守所越獄，用藥迷昏管理員，還放出惡名昭彰的「穿山甲」詹龍欄，3人脅迫控制值勤室的管理員，用棉被隔絕高壓電網，再用衣物製成繩索逃出北所。徐的驚人之舉，不僅促使監獄體系大變革，他的逃獄日還被訂為「所恥日」。

不過，徐開喜雖然多次越獄，最後終究被抓回再送進監獄服刑，於5年前出獄。他出獄後，搭上網路社群的時代潮流，拍攝短影片翻身成為網紅，並講述昔日的錯途妄為，也不避諱地細數個人「越獄史」。

據警方資料，徐開喜出生於台中，14歲就加入幫派，犯行不斷，常進出監獄。後來還加入專門搶劫銀樓的董恩典犯罪集團，成為驚動社會的珠寶大盜，80至90年代，在各地犯下多起銀樓搶劫案，統計超過50件。

