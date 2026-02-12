快搶！雲林口湖鰻魚、龍膽石斑、大蝦「辦桌宴」 1桌只要4000元

口湖鄉公所端出鰻魚辦桌宴，有鰻魚、龍膽石斑、烏魚子、大蝦、烏骨雞，一整桌推廣價4000元。（口湖鄉公所提供）

首次上稿 02-12 07:39

更新時間 02-12 08:05

推廣、行銷台灣鰻魚及在地漁獲，雲林口湖鄉公所將在2月27日在下崙福安宮舉辦「鰻鰻口湖-口口幸福」活動，重頭戲是鰻魚辦桌，有鰻魚、龍膽石斑、鮑魚、烏骨雞、大蝦、龍蝦、烏魚子，一桌光食材價值就要7000元，推廣價4000元，限量100桌，今（12）日上午9點開放網路報名。

請繼續往下閱讀...

口湖是台灣鰻魚重要養殖地之一，占全國約6成，雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，口湖是鰻魚的故鄉，這幾年從中央、縣府及公所大力推銷鰻魚，營養價值高、煎煮烤炸都好吃，以前要到日本才能吃得到品質一等的台灣鰻魚，現在不用出國就吃得到，現在正是吃鰻魚最佳時節。

口湖鄉長李龍飛指出，為了讓更多人品嘗到產地直送的頂級鰻魚美味，公所今年推出豪氣的「鰻魚辦桌宴」，菜色不只鰻魚，還有文蛤、烏魚子、鮑魚、大蝦、烏骨雞、龍膽石斑、烏骨雞等，公所推廣價一桌只要4000元，報名成功者每桌送摸彩券，有機會抽中電視、吸塵器等大獎。

此外，活動現場懸掛有燈籠及花燈展覽，展期從2月27日至3月9日，每天下午6點至10點，歡迎大家新春來口湖走春。

口湖鄉公所說，鰻魚辦桌宴限量100桌，第1階段網路報名70組，今天上午9點開放，額滿為止，網路報名表單：https://reurl.cc/pKla7d，另臨櫃報名24日上午10點至12點在口湖鄉公所，限量30組，相關資訊可上口湖鄉公所官網或臉書查詢。

口湖鄉公所推廣在地鰻魚、文蛤、龍膽石斑，將在2月27日舉辦活動，鄉長李龍飛等人邀請大家來口湖走春吃鰻魚。（口湖鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法