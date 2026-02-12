為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快搶！雲林口湖鰻魚、龍膽石斑、大蝦「辦桌宴」 1桌只要4000元

    2026/02/12 07:39 記者黃淑莉／雲林報導
    口湖鄉公所端出鰻魚辦桌宴，有鰻魚、龍膽石斑、烏魚子、大蝦、烏骨雞，一整桌推廣價4000元。（口湖鄉公所提供）

    口湖鄉公所端出鰻魚辦桌宴，有鰻魚、龍膽石斑、烏魚子、大蝦、烏骨雞，一整桌推廣價4000元。（口湖鄉公所提供）

    首次上稿 02-12 07:39
    更新時間 02-12 08:05

    推廣、行銷台灣鰻魚及在地漁獲，雲林口湖鄉公所將在2月27日在下崙福安宮舉辦「鰻鰻口湖-口口幸福」活動，重頭戲是鰻魚辦桌，有鰻魚、龍膽石斑、鮑魚、烏骨雞、大蝦、龍蝦、烏魚子，一桌光食材價值就要7000元，推廣價4000元，限量100桌，今（12）日上午9點開放網路報名。

    口湖是台灣鰻魚重要養殖地之一，占全國約6成，雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，口湖是鰻魚的故鄉，這幾年從中央、縣府及公所大力推銷鰻魚，營養價值高、煎煮烤炸都好吃，以前要到日本才能吃得到品質一等的台灣鰻魚，現在不用出國就吃得到，現在正是吃鰻魚最佳時節。

    口湖鄉長李龍飛指出，為了讓更多人品嘗到產地直送的頂級鰻魚美味，公所今年推出豪氣的「鰻魚辦桌宴」，菜色不只鰻魚，還有文蛤、烏魚子、鮑魚、大蝦、烏骨雞、龍膽石斑、烏骨雞等，公所推廣價一桌只要4000元，報名成功者每桌送摸彩券，有機會抽中電視、吸塵器等大獎。

    此外，活動現場懸掛有燈籠及花燈展覽，展期從2月27日至3月9日，每天下午6點至10點，歡迎大家新春來口湖走春。

    口湖鄉公所說，鰻魚辦桌宴限量100桌，第1階段網路報名70組，今天上午9點開放，額滿為止，網路報名表單：https://reurl.cc/pKla7d，另臨櫃報名24日上午10點至12點在口湖鄉公所，限量30組，相關資訊可上口湖鄉公所官網或臉書查詢。

    口湖鄉公所推廣在地鰻魚、文蛤、龍膽石斑，將在2月27日舉辦活動，鄉長李龍飛等人邀請大家來口湖走春吃鰻魚。（口湖鄉公所提供）

    口湖鄉公所推廣在地鰻魚、文蛤、龍膽石斑，將在2月27日舉辦活動，鄉長李龍飛等人邀請大家來口湖走春吃鰻魚。（口湖鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播