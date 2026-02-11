為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝典霖曬兒戰績遭酸「拖垮籃球」 怒嗆網友：「你媽才拖垮籃球」

    2026/02/11 22:33 即時新聞／綜合報導
    彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長大位，不過近期卻被爆出長期神隱，讓籃協在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺。謝典霖今（11日）曬兒戰績表示，兒子代表彰化參加籃球比賽奪得佳績，遭網友酸「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，他竟直接嗆網友「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友炸鍋。

    謝典霖在Threads發文分享，兒子參加HBL高中籃球甲級聯賽，以彰化縣成功高中參賽，比賽3分鐘就為球隊拿下2分，拿下本屆第二勝。讓他直呼，「站在場邊，看著孩子在場上全力拚戰，那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」，並期許兒子持續為彰化爭光。

    不過貼文曝光後，有網友在留言區回覆，「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，讓謝典霖在留言區怒嗆，「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友炸鍋。

    對此，網友紛紛表示，「兒子打籃球自己做籃協理事長還能爛成一坨屎真的是也沒誰了」、「那就趕快把你籃協理事長的位子讓出來，不要再殘害別人家孩子的夢想了」、「就是一個連演都不演的紈絝子弟，最低劣的那種」、「籃協因為你流會的次數比你兒子的得分還多」、「留友看 權貴的姿態」、「你別發言了，你姐在你後面非常火，你籃球協會開會一次都沒到是在大聲什麼」、「會長一鳴驚人」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播