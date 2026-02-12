為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    5縣市低溫特報！今西半部多雲到晴 東半部局部有雨

    2026/02/12 06:45 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部地區則是多雲到晴可見陽光的天氣。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（12日）清晨各地感受仍涼冷，西半部及宜蘭低溫約12到16度，其中在中部、台南及金馬局部平地有10度左右或以下低溫，花東低溫約17度。高山夜間、清晨氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。

    氣象署今天清晨4時43分發布低溫特報稱，輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣今天清晨有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

    白天起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約21度，北部及台東22至24度，而中南部約27至29度，但新竹以南地區日夜溫差大；降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨基隆北海岸亦有零星短暫雨，西半部地區則為多雲到晴可見陽光的天氣。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，12至20度，馬祖晴時多雲，10至13度。空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    明天（13日）至下週日（15日，小年夜）各地大多為晴到多雲，日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

    下週一（16日，除夕）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，下週二（17日，初一）、週三（18日，初二）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。

    下週一、週二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 - 22 15 - 25 17 - 27 16 - 21

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

