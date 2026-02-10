不爽老家被賣！北投男開瓦斯嗆「點火氣爆」逼母親現身 下場慘了

士林地檢署調查，當晚7時許，康男將廚房瓦斯爐轉至中大火後，以濕抹布覆蓋滅火，刻意讓天然氣持續外洩，並關閉門窗以提高室內瓦斯濃度。（記者劉詠韻攝）

台北市48歲康姓男子長年住在北投區溫泉路老家，因母親羅姓婦人工廠倒閉、積欠債務，計畫出售名下房屋籌錢還債，康男不滿賣屋後恐無處可居，情緒失控，先持刀砍門、敲牆洩憤，隨後打開瓦斯爐製造瓦斯外洩，並傳訊給妻子嗆「沒看到人我就點打火機」，企圖以製造氣爆方式阻止房屋出售。士林地檢署偵查後認定，康男行為達準放火程度，已涉犯公共危險等罪嫌，依法提起公訴。

起訴指出，康男數十年來居住於母親名下、位於北投溫泉路的房屋，近期母親因工廠倒閉背負債務，決定變賣房產清償，引發康男強烈不滿。去年12月24日傍晚6時50分許，康男先持菜刀砍擊住處房門，又以鐵鎚敲打牆壁，並對在場的李姓妻子怒吼「要讓這個地方賣不掉」；李女心生恐懼，隨即逃離現場並報警求助。

檢方調查，當晚7時許，康男將廚房瓦斯爐轉至中大火後，以濕抹布覆蓋滅火，刻意讓天然氣持續外洩，並關閉門窗以提高室內瓦斯濃度，還透過LINE傳訊恫嚇妻子稱：「我把瓦斯打開了，19：30我沒看到人我就點打火機」、「如果溫泉路等會氣爆就是我們家」、「房子我就讓她賣不出錢」，甚至要求對方「叫羅馬上回北投」。

所幸約5至10分鐘後，康男因難耐瓦斯惡臭自行關閉爐具，警消獲報趕抵後，實地檢測確認現場確有瓦斯外洩情形。康男到案後否認犯行，辯稱並無傷害他人之意，僅想逼母親出面處理問題，並聲稱瓦斯「很快就關掉，濃度不高，不至於燃燒」。

不過，檢方認為，瓦斯遇火源極易引發氣爆，屬一般常識，且康男已積極製造氣爆條件，主觀上具有炸毀現供人使用住宅的犯意，雖未實際釀災，仍依刑法放火燒燬「現供人使用之住宅」未遂等罪嫌，依法將他提起公訴。

