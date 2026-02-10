為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    女毒蟲拖行所長致死無悔意？ 曾在看守所稱「我沒有感到難過」

    2026/02/10 17:23 記者徐聖倫／新北報導
    拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩曾在獄中稱「我並沒有感到難過」。（資料照）

    拖撞新北市清水派出所長劉宗鑫致死，毒駕女陳嘉瑩曾在獄中稱「我並沒有感到難過」。（資料照）

    前年9月底，新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，因緝毒遭犯嫌陳嘉瑩拒檢並開車拖行，劉員傷重不治，陳女被依殺人罪嫌起訴。本案新北地方法院國民法官參與審理，今天為倒數第二日，原來陳女在看守所時曾說過「他（指劉宗鑫）不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」

    今日檢方與陳女的辯護律師持續展開攻防，檢方表示，透過劉員曾經的部屬出庭作證，劉員不僅工作認真，甚至把派出所當第二個家，除了常駐派出所內沒回家，還常常親自帶隊巡邏，以身作則帶著部屬們一起做事，可說是土城警分局旗下最精實的所長。檢察官表示，劉員的辭世，並非單單生命逝去，更毀了基層的靈魂。

    檢方今日提出大量劉女手機內對話，以及她在看守所被關押時，與所方人員的對話，其中令人感到訝異的是，劉女疑似沒有太大悔意，因她曾向看守所人員說「他（指劉宗鑫）不是我的親人，我其實並沒有感到難過。」對此，檢察官表示震驚與憤慨；另外，其他手機對話也顯示，其實劉女疑似長期涉毒品買賣。

    辯護律師則表示，希望檢方不要誘導國民法官，本案起訴的罪名是殺人罪，並非毒品罪，將手機對話秀出，企圖讓劉女罪加一等，影響到最終審判結果。本案審理日程為本月6日至11日，明天將會進行最終審判，決定劉女的刑度。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

