    首頁 > 政治

    春節前赴總統官邸一起「擼狗」 谷立言曝：與賴清德深談台美合作

    2026/02/10 17:45 記者黃靖媗／台北報導
    AIT處長谷立言與總統賴清德一起「擼狗」。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    AIT處長谷立言與總統賴清德一起「擼狗」。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    農曆春節將至，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（10日）下午透過社群媒體透露，他與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。

    AIT於社群媒體貼出3張谷立言到訪總統官邸的照片，總統賴清德、副總統蕭美琴、谷立言、AIT副處長梁凱雯（Karin Lang）、AIT政治組組長羅峻平（Michael Pignatello），與賴清德的愛犬一同於總統官邸前合影。

    谷立言表示，他很榮幸能與總統賴清德在官邸共慶農曆新年，延續好友間節慶互訪的傳統。

    谷立言說，他們針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論，展望馬年，將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造更繁榮的世界。

    AIT處長谷立言與總統賴清德見面。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    AIT處長谷立言與總統賴清德見面。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    總統賴清德、副總統蕭美琴、AIT處長谷立言、AIT副處長梁凱雯（右1）、AIT政治組組長羅峻平（左1），與賴清德的愛犬於總統官邸前合影。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

    總統賴清德、副總統蕭美琴、AIT處長谷立言、AIT副處長梁凱雯（右1）、AIT政治組組長羅峻平（左1），與賴清德的愛犬於總統官邸前合影。（圖擷取自美國在台協會AIT臉書）

