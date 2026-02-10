農會主任酒駕撞傷7旬婦還肇逃 稱「以為撞到動物」20萬交保

70歲劉姓婦人所騎的機車毀損嚴重。（警方提供）

嘉義縣梅山鄉農會陳姓保險部主任，今天凌晨在友人家喝酒聊天後駕賓士車返家，途中追撞70歲騎機車的女騎士，造成重傷；陳男肇逃返家，車輛輪胎整個歪曲，被警方逮捕時，供稱以為只是撞到「動物」，沒注意到撞到機車，警方訊後依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署，複訊後今天下午以20萬元交保。

嘉義縣警局竹崎分局今天凌晨1點獲報，鄉道嘉115線有機車自摔案件，傷者身體多處挫傷，意識模糊，機車車身受損嚴重，救護人員到場緊急將傷者送醫。

但警方調查，發現有其他車輛車體破損物散落在現場，研判非單純自摔，調閱監視錄影畫面循線發現肇事者駕駛車輛，在2小時內查獲陳男，經對陳男實施酒測，酒測值高達每公升0.57毫克，迅速蒐證處理，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署。

警方調查，受重傷的70歲機車騎士劉女，正要做檳榔加工，補貼家用；陳男則是到友人住處聊天喝酒，酒駕返家時撞到劉女，並未煞車，直接駕駛離開現場。

陳姓保險部主任駕駛的賓士車車輪受損嚴重，酒駕肇事後仍駕車返回家中。（警方提供）

