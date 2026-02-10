三軍司令同台挺軍購！賴總統明開記者會籲朝野儘速審議軍購預算

賴總統明將率三軍司令開記者會，呼籲朝野儘速審議軍購預算。（資料照）

藍白持續阻擋軍購引發美方關切批評；賴清德總統明將召開記者會，再次說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，三軍司令也將全數到場，象徵對國防特別預算的共同支持。

總統府明天上午10時將在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，賴總統將再次說明國防特別預算，由賴總統親自出席發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。

除了蕭美琴副總統陪同出席，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，將在總統談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將亦全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。相關內容將同步於總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴總統去年11月即以記者會形式提出「八年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院，在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士說，放眼區域情勢，日本、韓國今年提出「1年」1.4兆元左右的國防預算雙雙創下歷史新高，以此因應鄰近威權國家侵擾的現實壓力。相較之下，台灣執政團隊提出「8年」1.25兆元的國防特別預算，以台灣經濟表現來說不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

府方人士說，透過此次記者會將再度強調國防特別預算的急迫性，向國人說明對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，期盼呼籲朝野共同以國家安全為重，支持國防特別條例草案與國防特別預算都能盡速完成審議通過。

