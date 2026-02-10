馬年將至 盧秀燕春節發放「馬到金來」小紅包行程曝光

台中今年設計「馬到金來」小紅包，大年初一由盧秀燕發放。（圖：市府提供）

馬年將至，為讓民眾新春討吉利，台中市長盧秀燕選定2月17日大年初一，走訪台中4間宮廟發送「馬到金來」小紅包；民政局長吳世瑋表示，今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，展開後紅包內則貼有10元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞，吉祥味十足。

吳世瑋指出，往年盧市長春節期間發送小紅包均吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，不少人敲碗今年市長發紅包行程，已確定市長大年初一將連跑4間宮廟發送小紅包，包括2月17日上午8時前往大里區七將軍廟、9時至西屯區永安宮、10時到潭子區潭水亭，最後一站於11時20分抵達龍井區龍泉岩，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利。

民政局說明，今年準備的小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，透過數字自然延展、重組為馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度與力量感；小紅包採左右開合設計，合攏時形塑兩匹駿馬並肩前行，展開後則呼應「豐盛共享」理念，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止。相關發送時間與地點資訊，可至民政局臉書粉絲專頁查詢；如活動行程有任何異動，亦將同步公告於民政局官網及臉書粉絲專頁，請民眾留意最新訊息。

