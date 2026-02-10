20年前傑出農民變詐騙主角？ 楊招信親揭「竹鹽琵琶」騙局

楊招信以往新聞影片被詐團重製用來詐騙。（記者劉人瑋翻攝）

近日臉書（Facebook）頻繁出現一頁式詐騙廣告，影片主角竟是現任台東縣農會理事長楊招信。畫面中的他顯得相當年輕，身分標註為「傑出農民」，正在推銷一種台灣罕見的「竹鹽琵琶」。台東縣農會發現後立即發布聲明，提醒民眾切勿上當，而楊招信本人也出面拆穿這場荒謬的騙局。

一頁式詐騙 盜用20年前受訪片段

雖然農會已發文澄清，但不少民眾仍持續刷到這段廣告。事實上，影片中的楊招信確實是其本人，但那是他於2002年獲得「傑出專業農民」殊榮後，接受電視台專訪的畫面。詐騙集團利用二十多年前的舊影像重新後製，藉著「年節將至」包裝成楊招信推銷「竹鹽琵琶」的假象。

本尊怒斥：琵琶生吃都不夠哪來琵琶乾？

看到二十年前英俊挺拔的模樣，楊招信笑稱雖然對舊時面貌感到欣慰，但對於詐騙內容卻感到相當荒謬與憤怒。他指出，影片中宣稱販售的是「竹鹽琵琶」，但畫面裡賣的看起來根本是桔子類的果乾，痛批：「這種莫名其妙的東西，搞不好下訂後根本不會寄來。」

楊招信曾憑藉精湛的修整技術降低生產成本，他種植的琵琶更是以果實飽滿、清甜多汁聞名，也因此獲得傑出農民獎。他直言，將琵琶製成乾「根本不是台灣人的吃法」，更表示：「琵琶生吃都不夠了，還拿去曬乾？開什麼玩笑，這有夠浪費！」

高明反擊 反詐騙兼宣傳正宗台東琵琶

面對詐騙廣告，楊招信不僅呼籲民眾千萬不要在來路不明的一頁式網站消費，更不忘趁機宣傳自家農產。他表示，今年三月琵琶即將成熟，歡迎全國民眾到台東親自驗證實品，「眼見為真」。

縣農會也發文提醒大家防詐，呼籲別讓農民的辛苦結晶被詐騙集團利用，也別讓親友的血汗錢被騙走。保護台灣農業從拒絕一頁式廣告開始。楊招信與縣農會此次化危機為轉機，在打擊詐騙之餘，順勢推廣正宗台東琵琶，被網友大讚手段比詐騙集團高明許多。

台東縣農會發文澄清並提醒。（翻攝自縣農會臉書）

楊招信（左）現況，與議長吳秀華（右）推銷釋迦，這影片就絕非詐騙。（翻攝自吳秀華臉書）

