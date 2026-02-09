為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    加強重要節日安全維護工作開跑 蔣萬安提隨機攻擊應變三點

    2026/02/09 23:32 記者陸運鋒／台北報導
    台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

    加強重要節日安全維護工作今（9日）晚10時開始至23日24時止，為期15日，台北市政府結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處擴大舉辦聯合稽查，蔣萬安致詞時，針對隨機攻擊事件提出3點提醒，包括不要因為時間消逝鬆懈、料敵從寬禦敵從嚴以及寧可撈過界，會後則前往KTV視察警方臨檢情況。

    蔣萬安表示，日前已完成強化維安3個階段，去年12月底先在市府、捷運市府站，進行跨局處面對隨機攻擊事件演練，同時結合民間商場力量，在上月時進行第二階段，在台北車站地下街及大型百貨，進行了中央地方聯合應變，至於上星期將層級拉到最高，進行第三階段強化演練，進行台北、新北跨縣市跨局處的對接及聯防應變。

    蔣萬安提到，昨天台北捷運發生縱火重大案件，包括警察、消防、捷運等單位，第一時間即刻緊急應變，同時啟動聯合機制，隨即馬上掌握嫌犯，並在3個小時內逮捕到案，因此要給予相關單位極高的肯定。

    蔣萬安會中提醒三點，包括不要因為時間的消逝而開始鬆懈，絕對不能讓事件重現，一定要提高警覺；其次是料敵從寬禦敵從嚴，也就是不要認為這是一件小事，而是要用非常嚴謹的態度來看，每一個可能的狀況發生。

    蔣萬安最後說，不要三不管，寧可撈過界，不管發生在哪一個場域，一定要橫向聯繫即刻通報，如果是在捷運站，捷運公司第一時間橫向聯繫，警方、消防局等相關單位即刻來到現場，若在其他場館發生，第一時間也要即刻通報，跟中央垂直橫向聯繫。

    警方說，為防制重大案件發生，同步執行靖城專案，強力檢肅掃蕩不法犯罪行為，針對近期幫派公開活動與經常活動、聚集處所，實施事前約制、事中強制盤檢、事後偵辦等作為，另針對高風險處所，落實強勢勤務作為，針對人潮聚集（年貨大街）、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集處所，提升巡檢密度與警力部署，提高見警率，遇案即時啟動預防應變機制，有效安定民心。

    台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安在加強重要節日安全維護工作會後，前往大安區KTV視察聯合稽查。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安在加強重要節日安全維護工作會後，前往大安區KTV視察聯合稽查。（記者王藝菘攝）

    台北市政府今深夜結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處擴大辦理聯合稽查。（記者王藝菘攝）

    台北市政府今深夜結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處擴大辦理聯合稽查。（記者王藝菘攝）

    蔣萬安致詞時，針對隨機攻擊事件提出3點提醒，包括不要因為時間消逝鬆懈、料敵從寬禦敵從嚴以及寧可撈過界，會後則前往KTV視察警方臨檢情況。（記者王藝菘攝）

    蔣萬安致詞時，針對隨機攻擊事件提出3點提醒，包括不要因為時間消逝鬆懈、料敵從寬禦敵從嚴以及寧可撈過界，會後則前往KTV視察警方臨檢情況。（記者王藝菘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播