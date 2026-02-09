加強重要節日安全維護工作開跑 蔣萬安提隨機攻擊應變三點

台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

加強重要節日安全維護工作今（9日）晚10時開始至23日24時止，為期15日，台北市政府結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處擴大舉辦聯合稽查，蔣萬安致詞時，針對隨機攻擊事件提出3點提醒，包括不要因為時間消逝鬆懈、料敵從寬禦敵從嚴以及寧可撈過界，會後則前往KTV視察警方臨檢情況。

蔣萬安表示，日前已完成強化維安3個階段，去年12月底先在市府、捷運市府站，進行跨局處面對隨機攻擊事件演練，同時結合民間商場力量，在上月時進行第二階段，在台北車站地下街及大型百貨，進行了中央地方聯合應變，至於上星期將層級拉到最高，進行第三階段強化演練，進行台北、新北跨縣市跨局處的對接及聯防應變。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安提到，昨天台北捷運發生縱火重大案件，包括警察、消防、捷運等單位，第一時間即刻緊急應變，同時啟動聯合機制，隨即馬上掌握嫌犯，並在3個小時內逮捕到案，因此要給予相關單位極高的肯定。

蔣萬安會中提醒三點，包括不要因為時間的消逝而開始鬆懈，絕對不能讓事件重現，一定要提高警覺；其次是料敵從寬禦敵從嚴，也就是不要認為這是一件小事，而是要用非常嚴謹的態度來看，每一個可能的狀況發生。

蔣萬安最後說，不要三不管，寧可撈過界，不管發生在哪一個場域，一定要橫向聯繫即刻通報，如果是在捷運站，捷運公司第一時間橫向聯繫，警方、消防局等相關單位即刻來到現場，若在其他場館發生，第一時間也要即刻通報，跟中央垂直橫向聯繫。

警方說，為防制重大案件發生，同步執行靖城專案，強力檢肅掃蕩不法犯罪行為，針對近期幫派公開活動與經常活動、聚集處所，實施事前約制、事中強制盤檢、事後偵辦等作為，另針對高風險處所，落實強勢勤務作為，針對人潮聚集（年貨大街）、交通樞紐、捷運站、地下街及財物匯集處所，提升巡檢密度與警力部署，提高見警率，遇案即時啟動預防應變機制，有效安定民心。

台北市長蔣萬安到大安分局參加=加強重要節日安全維護工作」，並與員警們，到KTV進行臨檢勤務。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安在加強重要節日安全維護工作會後，前往大安區KTV視察聯合稽查。（記者王藝菘攝）

台北市政府今深夜結合警察、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處擴大辦理聯合稽查。（記者王藝菘攝）

蔣萬安致詞時，針對隨機攻擊事件提出3點提醒，包括不要因為時間消逝鬆懈、料敵從寬禦敵從嚴以及寧可撈過界，會後則前往KTV視察警方臨檢情況。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法