    首頁 > 社會

    台中工程車「吊籃當座艙」 警方出手了

    2026/02/07 19:27 記者許國楨／台中報導
    行駛中的貨車，吊臂前吊籃竟站著作業人員。（擷取自Threads）

    行駛中的貨車，吊臂前吊籃竟站著作業人員。（擷取自Threads）

    台中大里有輛貨車緩緩行經路口，車後吊臂高高舉起，「高空作業籃」裡竟站了一名作業人員，影片瘋傳，網友看得膽顫心驚，留言一片炸鍋，警方也出手了。

    轄區霧峰分局今天（7日）說，這是6日發生於大里區國光路與大里路的交通違規案，已查明違規車輛並通知駕駛至所說明，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第3款規定（貨車運送途中附載作業人員，超過規定人數，或乘坐不依規定）可處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    違反勞工安全部分，將函請相關機關依權責卓處，避免類似行為再次發生。警方呼籲，貨車運送途中附載作業人員應遵守道路交通規則，切勿以身試法，以免影響自己與其他用路人的安全。

    影片中被誤認為「桶子」的設備，正式名稱是「高空作業籃」，又稱吊籃，通常固定在高空作業車或吊臂前端，專門用於定點高空作業，例如修路燈、修號誌、剪樹枝，設計用途不是「載人行進」。有內行網友點出關鍵，「一般作業時會切換PTO動力輸出），理論上車子不能再移動，這畫面真的母湯。」

    也有網友說，「這根本是把工安當特技在玩」、「沒拍到就算了，被拍到就不行」、「沒出事之前，大家都覺得沒關係」、「雖然不行，但感覺好像很好玩」、「這是施工，還是極限運動？」

    貨車吊臂前吊籃竟站著作業人員。（擷取自Threads）

    貨車吊臂前吊籃竟站著作業人員。（擷取自Threads）

