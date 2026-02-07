黃國昌人馬選輸嗆對手「家樂福上班」 吳靜怡：得罪全台超市員工

家樂福示意圖。（資料照，記者楊雅民攝）

民眾黨新北市議員初選中，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸，爆冷輸給對手、默默無名的陳彥廷後，竟稱陳「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。媒體人吳靜怡表示，此舉得罪了全台灣的超市員工。她還說，當初民眾黨前主席柯文哲，找競總財務長李文宗的妹妹李文娟擔任「木可公關」負責人，但李文娟之前正好是在好市多大賣場擔任時薪175元的計時試吃員。

吳靜怡今日在臉書發文表示，周曉芸初選落馬後，在接受訪問時，表示自己的對手陳彥廷是「沒人知道是誰」，並強調陳先生「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。許多網友看到周曉芸的說法，紛紛認為這是「透露隱私、故意引起公審」，並質疑「在家樂福上班就不能贏嗎？」，即便周曉芸已經提出複查，但卻意外得罪了全台灣的超市員工。

吳靜怡指出，當黃國昌的人馬瞧不起在家樂福工作的民眾黨海選參選人時，反而更突顯了柯文哲找李文宗的妹妹李文娟擔任「木可公關」負責人，並兼任競選總部等單位的財務要職的不正當性，因為李文娟之前正好是在好市多大賣場擔任時薪175元的計時試吃員，恐怕民眾黨自己都忘記了，憑什麼瞧不起同樣身為超市員工的陳彥廷？「至少陳先生是靠自己海選，也繳了二十萬的初選費用，初選按照規定，贏了當然就是贏了。」

吳靜怡表示，如果黃國昌為了自己金釵而質疑初選民調，那麼就是全台灣民眾黨的初選都可能是不公平的，連初選都不可信，黃國昌又憑什麼要推動全台灣的不在籍投票呢？到時候，不合民眾黨的心意，又會喊不公平，根本就是想搗亂台灣的投票公正性。

最後她也喊：「民眾黨怎麼不想想，因為知道是黃國昌的人馬，所以才反向支持陳先生呢？周曉芸或許在戰術上設定錯誤，把真狗屎當假黃金，所以輸了！」

