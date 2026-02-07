為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    月租2000元蝦皮帳號給中國商家 23歲女淪洗錢共犯判拘役30日

    2026/02/07 20:00 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院審理，認定李女行為已觸犯洗錢防制法中的「無正當理由收受對價提供帳號罪」，判處拘役30日，得易科罰金4萬元，並沒收犯罪所得。（記者陳冠備攝）

    彰化地院審理，認定李女行為已觸犯洗錢防制法中的「無正當理由收受對價提供帳號罪」，判處拘役30日，得易科罰金4萬元，並沒收犯罪所得。（記者陳冠備攝）

    彰化23歲李姓女子，因貪圖每月2000元租金，將自己申辦的蝦皮購物帳號出租給一家公司，不料該公司又將其帳號轉租給中國商家，用於在台銷售商品並處理貨款。彰化地方法院審理，認定李女行為已觸犯洗錢防制法中的「無正當理由收受對價提供帳號罪」，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，並沒收其犯罪所得4000元。

    判決書指出，李女於去年三月間，在Instagram看到「全台最大專業託管蝦皮出租」廣告後，與由謝姓男子經營的菁鼎選公司聯繫，雙方簽署「合作託管協議書」，以每月2000元代價，將自己的蝦皮帳號出租及密碼交由對方使用。

    謝男取得帳號後，再轉租給中國地區商家，讓對方利用該帳號在台灣蝦皮網站開設賣場販售商品，所得貨款先匯入李女綁定的中國信託銀行帳戶，再由李女依協議轉帳至指定戶頭，最終以現金、虛擬貨幣等方式交還中國商家。李女前後共收取二個月租金，獲利4000元。

    法官審理認為，蝦皮帳號申請並無門檻，若非為掩飾身分或隱匿金流，實無付費租用他人帳號的必要；李女身為成年人，應知帳號不得提供他人使用，卻仍因小利鋌而走險，行為已紊亂交易與金融秩序，難辭其咎。審酌李女坦承犯行，適用自白減刑規定，最終判處拘役30日，並宣告沒收不法所得4000元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播