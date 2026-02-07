月租2000元蝦皮帳號給中國商家 23歲女淪洗錢共犯判拘役30日

彰化地院審理，認定李女行為已觸犯洗錢防制法中的「無正當理由收受對價提供帳號罪」，判處拘役30日，得易科罰金4萬元，並沒收犯罪所得。（記者陳冠備攝）

彰化23歲李姓女子，因貪圖每月2000元租金，將自己申辦的蝦皮購物帳號出租給一家公司，不料該公司又將其帳號轉租給中國商家，用於在台銷售商品並處理貨款。彰化地方法院審理，認定李女行為已觸犯洗錢防制法中的「無正當理由收受對價提供帳號罪」，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，並沒收其犯罪所得4000元。

判決書指出，李女於去年三月間，在Instagram看到「全台最大專業託管蝦皮出租」廣告後，與由謝姓男子經營的菁鼎選公司聯繫，雙方簽署「合作託管協議書」，以每月2000元代價，將自己的蝦皮帳號出租及密碼交由對方使用。

請繼續往下閱讀...

謝男取得帳號後，再轉租給中國地區商家，讓對方利用該帳號在台灣蝦皮網站開設賣場販售商品，所得貨款先匯入李女綁定的中國信託銀行帳戶，再由李女依協議轉帳至指定戶頭，最終以現金、虛擬貨幣等方式交還中國商家。李女前後共收取二個月租金，獲利4000元。

法官審理認為，蝦皮帳號申請並無門檻，若非為掩飾身分或隱匿金流，實無付費租用他人帳號的必要；李女身為成年人，應知帳號不得提供他人使用，卻仍因小利鋌而走險，行為已紊亂交易與金融秩序，難辭其咎。審酌李女坦承犯行，適用自白減刑規定，最終判處拘役30日，並宣告沒收不法所得4000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法