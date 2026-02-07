為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    劍指修憲門檻！ 高市選前之夜出重手 有望掌控國會三分之二

    2026/02/07 17:48 編譯陳成良／綜合報導
    選前最後衝刺，日本首相高市早苗7日在東京礫川公園向支持者揮手致意。（法新社）

    日本大選決戰前夕，政壇出現可能牽動修憲門檻的關鍵預測。最新民調顯示，首相高市早苗有望在週日大選率領執政聯盟，一舉拿下眾議院「三分之二」席次，跨過可啟動修憲的門檻。為衝刺最後關頭的席次，她選前再拋出「嚴抓工業間諜」的國安訴求，試圖催出保守派最後一張票。

    國安升級 嚴格審查移民防間諜

    《法新社》報導，為了確保能跨過修憲門檻，高市早苗在選前之夜祭出重手，將「移民管控」直接提升到「國家安全」層次。她在演說中明確表示：「移民審查已經變嚴格了，這樣恐怖分子和工業間諜才無法輕易進入日本。」

    除了防諜，她也強調公平性，誓言嚴查外國人是否按規定繳稅與繳納健保費。分析指出，高市這種強硬立場，成功遏止了極右翼小黨「參政黨」的崛起，將保守派選票牢牢吸納回自民黨手中，成為衝擊三分之二席次的關鍵動力。

    挑戰「安倍障礙」 安保路線恐轉硬

    報導提到，這場選前豪賭似乎即將大獲全勝。民調顯示，高市領導的自民黨與盟友日本維新會，有機會聯手拿下超過三分之二的議席。上一次有日本首相掌握如此強大的權力，正是高市的政治導師、已故前首相安倍晉三在2017年所創下的紀錄。

    美國天普大學（Temple University）教授金斯頓（Jeff Kingston）分析，若高市獲得如此強大的民意授權，將讓她有底氣推動一系列雄心勃勃的經濟與安全改革。外界分析認為，若高市早苗掌握修憲主導權，將為其推動更強硬的安保路線，提供更大政治空間。

    高市即將到手的大勝，也讓北京當局高度緊張。報導提到，高市上任僅兩週時就曾暗示，若中國試圖武力犯台，日本將進行軍事干預。隨著她可能掌握國會絕對多數，這場選舉結果，將被視為影響台海局勢的關鍵風向球。

