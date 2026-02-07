為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國4歲小女孩被遴選為陪審員 困惑喊「我只是個孩子」

    2026/02/07 17:29 即時新聞／綜合報導
    美國康乃狄克州、年僅4歲的扎拉收到陪審通知信。（圖擷取自@ctskindoc社群平台Instagram」）

    

    美國公民依法有服陪審團義務，不過近日1份陪審通知引發外界錯愕。康乃狄克州4歲小女孩扎拉（Zara Ibrahimi）2月初收到要求報到陪審團通知，她當場困惑直喊，「我只是個孩子」。儘管明顯不符資格，相關表格仍如實填寫並寄回。

    紐約郵報》報導，扎拉的父親伊布拉希米（Dr. Omar Ibrahimi）打開康乃狄克州司法部寄來的陪審通知信時，一開始以為那封信是寄給他的，當時跟扎拉說，「扎拉，妳被叫去當陪審員了」，女兒扎拉轉過頭回，「我只是個孩子」。伊布拉希米直言，顯然是行政流程出錯，不可能真的要求4歲孩童擔任陪審員。

    康乃狄克州司法部發言人說，扎拉的名字可能是經由康州稅務局被納入陪審員名單，而該機構是州內唯一未提供出生日期的政府單位，導致系統誤判。

    即便知道不可能出席，扎拉還是如實填寫表格，並有點尷尬地勾選「未完成高中學業」，因為這個選項離她即將完成的幼兒園學業最近。對此，司法部回應，毫無疑問地，會免除扎拉的陪審義務。

    事實上，這類烏龍事件並非首例。2000年時，紐約布魯克林9歲、對模擬法庭有興趣的小女孩收到了陪審通知；2018年賓州4歲小男孩同樣被要求報到，最終因當天需上幼兒園而獲免除。

