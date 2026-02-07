來自天堂的驚喜！DNA出錯烏克蘭戰士「被陣亡」 3年後來電全家淚崩

根據烏克蘭官方統計仍有約7萬人處於失蹤狀態，其中多數為前線士兵。（美聯社）

在戰火連綿、死傷滿布的烏克蘭，近日傳出令人震撼且激勵人心的「死而復生」奇蹟。一名烏克蘭士兵達列茨基（Nazar Daletskyi）2022年被宣告失蹤後，家屬隔年領回「遺體」並完成葬禮。然而，在近日一場戰俘交換行動中，原已被認為陣亡的達列茨基，竟平安獲釋並致電母親，讓陷入悲痛長達三年的家庭驚喜交加。

根據《BBC》報導，達列茨基是一名經驗豐富的職業軍人，自2022年俄羅斯全面入侵後即奔赴前線，卻在同年5月失蹤。即便母親娜塔莉亞（Nataliya）曾接獲不明俄語來電聲稱其子遭俘，但因缺乏官方資訊，家屬始終無法確信其生死。2023年，烏克蘭軍方通知家屬，在東南部一處停屍間發現一具因火燒而難以辨識的遺體，經DNA比對判定為達列茨基，家屬隨即心碎領回遺體，並在村莊墓地舉行葬禮。

然而，去年9月案情出現轉折，一名獲釋回國的士兵聯繫家屬，稱在俄羅斯監獄見過達列茨基，讓全家人震驚不已，但仍難以置信。直到本週，達列茨基正式完成戰俘交換踏上烏克蘭領土，親口撥通電話給母親，這場橫跨近四年的「死者歸來」才最終塵埃落定。娜塔莉亞激動表示：「我的兒子死過一次，我甚至親手埋葬了他，但現在我卻聽到了他的聲音。你能想像一位母親的喜悅嗎？那是無法言喻的大幸福。」

報導指出，這起離奇的誤認案件目前已展開調查，初步研判可能是由於當年戰場混亂且遺體損毀嚴重，導致DNA比對出現誤差。

目前達列茨基仍在接受醫療觀察，身體雖然衰弱但意識清楚；家屬則正忙著移除社交媒體上的悼念貼文，並撤下村內紀念牆上的遺照，準備用其最愛的家鄉菜迎接英雄歸來。

根據烏克蘭官方統計，仍有約7萬人處於失蹤狀態，其中多數為前線士兵。達列茨基的奇蹟生還，無疑為成千上萬在悲痛中等待的烏克蘭家庭注入一線希望。其堂姊羅克索拉娜（Roksolana）感性表示，希望更多家庭能像他們一樣，接到這通「來自天堂」的平安電話。

