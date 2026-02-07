太像習近平也不行！ 中國男中音「長相違規」 社群被封殺多年總算解禁

中國著名的旅歐男中音歌唱家劉克清（圖左）長得太像中國國家主席習近平（圖右），遭官方以「形像違規」為由封鎖他的帳號。（圖左抖音，圖右美聯社，本報合成圖）

中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清，由於天生長相神似中共總書記習近平，導致他許多中國社群帳號頻頻被警告或封鎖，理由皆聲稱他「長相違規」，令他困擾不已。近日傳出，劉克清的抖音帳號終於通過審核，他總算能使用自己的頭像。

劉克清去年在社群發文指出，自己過去5年來，抖音帳號因為自己長相問題不斷被封，這導致他工作機會與收入銳減，讓家中不富裕的經濟狀況雪上加霜。劉克清去年也在朋友圈發布一篇《臉的困擾》的貼文，附上的照片顯示，他不僅抖音頭像被刪除，官方還給他附上一項警告提示，「你的帳號個人資料被禁止修改個人資料30天」，讓劉克清對此感到十分無奈。

事實上，這並非劉克清首度因為「長相違規」，導致中國社群平台帳號被封鎖與收到警告。早在2020年5月，抖音官方就曾收到用戶實名舉報劉克清頭像「長相違規」，而將他帳號進行封鎖，讓他不得不提供個人證明資料給平台審核，但事後反覆出現類似情況，不僅引起中國網友關注，還吸引許多外媒報導。

旅義華裔作家李穎，今日在x上發文表示，劉克清在換了一個新頭像後，抖音帳號終於過審。不過他也難得發表自己的評論表示：「但是感覺看起來更像了。」

推文下方，網友紛紛留言：「長相違法了」、「一個連長相都能違法的奇妙國家」、「長相違規這事兒我還是頭一回聽說」、「講個冷笑話，古代取名不能和皇帝有同樣的任何一個字，需要避嫌，當然，現在也一樣」、「你這一發，估計他又要被封了」。

劉克清過去曾表示，每次他的抖音頭像被刪除，就必須更改新的，且他總是特小心更換自己目前生活中最樸實、平凡、平淡且平常的自拍照，曾經有一次他有將近1年沒被刪除照片和警告，不過沒多久又再度被刪除、懲罰。這次過審能持續多久，也讓網友拭目以待。

劉克清的抖音號終於通過審核，他總算能使用自己的頭像。（取自李老師不是你老師x）

