    首頁 > 社會

    越南移工缺錢繳房租 女房東收租竟遭磚頭砸頭

    2026/02/07 10:28 記者黃佳琳／高雄報導
    黎姓越南移工缺錢繳房租，竟拿磚頭狠砸女房東搶錢。示意圖。（資料照）

    黎姓越南移工缺錢繳房租，竟拿磚頭狠砸女房東搶錢。示意圖。（資料照）

    越南籍黎姓移工向洪姓婦人租房，但他欠債無力繳房租，竟拿磚頭狠砸洪女頭部，並搶走她皮包裡的3千元，黎男逃了2個半小時就被警方逮捕，並在他身上搜出600元，被法官依強盜罪判刑5年6月。

    判決指出，去年8月28日晚上7點，洪姓婦人向黎姓移工收取房租時，黎男稱身上現在沒錢，請洪女1小時後再來，洪女晚上8點再去租屋處時，竟被黎男拿磚頭狠砸頭部，造成洪女頭皮及身上多處撕裂傷，黎男行凶後搶走洪女的皮包後逃離。

    洪女遇襲後滿頭是血哀嚎，另名房客聽到呼救聲幫忙報警，警方報追查，2個半小時後在附近公園逮捕涉案的黎男，並搜出600元現金；高雄地方法院審理時，黎男坦承犯行，說自己因沒錢繳房租，在外又積欠債務，才會鋌而走險向洪女下手，當時只搶到3千元，根本不夠還債，他願意賠償洪女損失。

    但洪女不同意原諒黎男，直說自己看他是外地人來台灣工作，房租算很便宜給他，沒想到自己對他那麼好還被恩將仇報，堅決要讓他吃牢飯不原諒他；法官根據相關事證，依強盜罪判黎男徒刑5年6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

