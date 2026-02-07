為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無照駕駛罰鍰翻倍！ 大安警春節前公園宣導：汽車最高6萬

    2026/02/07 10:26 記者鄭景議／台北報導
    警方除了在現場發送紅包袋與里民同樂，更針對近期加重的「無照駕駛」罰則加強宣導，提醒民眾目前無照開車最高可處六萬元罰鍰。（記者鄭景議翻攝）

    警方除了在現場發送紅包袋與里民同樂，更針對近期加重的「無照駕駛」罰則加強宣導，提醒民眾目前無照開車最高可處六萬元罰鍰。（記者鄭景議翻攝）

    台北市大安分局警方上週六受邀前往敦安公園，參與由敦煌里主辦的「揮毫迎春」園遊會。警方除了在現場發送紅包袋與里民同樂，更針對近期加重的「無照駕駛」罰則加強宣導，提醒民眾目前無照開車最高可處6萬元罰鍰，呼籲大眾春節期間採買務必遵守交通規則，確保行車平安。

    當日活動現場充滿濃厚的年節氛圍，除了有專業書法老師現場揮毫手寫春聯供民眾索取，大安分局警方也特別準備了各式精美禮品及紅包袋分送給參與民眾。此外，連鎖醫療器材「杏一」團隊也到場舉辦闖關換好禮活動，提醒里民在迎接新年的同時，也要注重自身的身體健康。

    大安分局警方在活動現場設置攤位，重點宣導交通安全知識。警方提醒，民眾騎乘自行車時應保持禮讓行人的美德，切勿在騎樓騎行或按鈴催促行人。針對法規修正部分，警方特別強調，即日起無照駕駛的罰鍰已大幅提高，機車最高可處3萬6000元，汽車最高則達6萬元，且現場將移置保管車輛並扣繳牌照，民眾務必持有合格駕照再上路，以免重罰傷財。

    因應春節前的採購人潮，大安警方也同步在建國玉市及花市周邊加強宣導，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具，以減少塞車之苦及疲勞駕駛的風險。警方呼籲，若民眾須開車前往採買，應提早規劃替代道路，並隨時收聽警察廣播電台的即時路況資訊，掌握最新的交通動態，平平安安過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播