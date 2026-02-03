花蓮8口詐保案無罪確定 母女獲刑事補償金96.8萬元

起訴及一審無罪理由。（資料照）

花蓮張姓婦人一家8口，被控佯裝憂鬱症等申請住院，向8家保險公司詐領住院理賠金共5570萬餘元；法院歷審皆認定8人是經醫師專業評估才住院、依規定請假外出，精神疾病確實可能來自遺傳，判8人皆無罪確定；張婦與其楊姓女兒偵查期間被羈押121天，台北地院刑事補償審查委員會依每日補償4000元計算，補償母女各48萬4000元，合計96萬8000元。

2018年被台北地檢署起訴指控，張婦與丈夫、女兒、二姊、三姊和2名姊夫、小姑等共8人，自2008年至2018年間，涉嫌先後佯裝精神疾病到全台11家醫院身心科求診，假裝精神頹廢謊稱長期失業、失眠、幻聽、輕生及殺人念頭，使醫師誤判身心出狀況而安排住院。

請繼續往下閱讀...

檢方指控，住院期間8人卻天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK、遊鯉魚潭，再向台灣人壽等8家保險公司詐領每日5000至1萬元的住院醫療日額理賠金，11年間涉詐領5570餘萬元，並使健保損失938萬餘元。

一審台北地院、二審高等法院審理後皆認定，8人都是經精神科醫師專業診斷後安排住院，也有社工、心理師、職能治療師參與評鑑，醫師並未指稱遭到病患施用詐術裝病，病歷、護理記錄也記載病患確實有情緒低落、煩躁症狀，請假也是按醫院規定辦理，醫師評估後簽章並開立醫囑，頻繁請假和裝病沒有必然關連，不能僅憑檢舉人的懷疑即入人於罪。

且精神科專家作證指出，精神疾病有家族遺傳因素，也有同病相憐而結為夫妻，家族確實可能多人患病，不能因「外表看起來沒病、卻一直住院且頻繁請假外出」，就推論為詐領保險金，檢方舉證不足，一、二審判8人皆無罪，高檢署放棄上訴，2023年12月全案確定。

張婦和其楊姓女兒，偵查期間於2018年12月20日至2019年4月19日，被羈押121日，母女聲請刑事補償，主張2人確實罹患精神疾病，深為疾病所苦，卻因檢方對精神疾病的錯誤想像，錯認病情改善就是詐病，而看守所的環境惡劣，醫學資源匱乏，母女於羈押期間病情更加惡化，身體及精神受到嚴重損害，且媒體的大肆報導也造成2人名譽無法回復的侵害及社會污名。

楊女並指出，此事也導致她的婆婆不諒解，夫妻產生嫌隙而離婚，害她只能單獨帶幼女生活，冤獄造成她無可回復的家庭損失和痛苦。母女請求以法定最高補償日額5000元計算補償金。

台北地院刑事補償審查委員會審議後，認為雖然當初法院是依據當時的偵查證據裁定羈押、駁回抗告，尚無違法或不當，但二人最終獲判無罪確定，請求有據，且符合確定後2年內聲請的請求權時效，考量母女的經濟情況，張婦為臨時工，楊女從事餐飲業，衡酌2女羈押期間身體及精神所承受的痛苦、名譽減損、自由拘束，以每日補償4000元為宜，決定補償母女各48萬4000元，共計96萬8000元。可提覆審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法