    社會

    與翁茂鍾不當接觸撤職 石木欽不滿繳回退休退養金聲請釋憲被打槍

    2026/02/03 17:30 記者楊心慧／台北報導
    前公懲會委員長（改制為懲戒法院院長）石木欽。（資料照）

    前公懲會委員長（改制為懲戒法院院長）石木欽。（資料照）

    前公懲會委員長（改制為懲戒法院院長）石木欽因與富商翁茂鍾提供法律意見等違失，被懲戒法院判決撤職、停止任用1年確定，銓敘部依規定，繳還退休金等溢領款項412萬多元，石不服提起行政訴訟，最高行政法院判石敗訴確定，而石木欽聲請裁判及法規範憲法審查，則被憲法法庭裁定不受理。

    石木欽曾任高等法院院長，於2017年12月20日退休，後來擔任特任官的公懲會委員長，卻被查出與富商翁茂鍾有飲宴、球敘、提供法律意見、未迴避案件審理等不當接觸情形，被懲戒法院職務法庭判決撤職、停止任用1年確定。

    銓敘部依新修正的法官第50條第1項規定，審定石木欽月退、退養金及其他現金給與補償金，應自退休生效日起，自始減少6成，並要求繳還溢領的相關款項等共412萬元；據悉，石每月退休、退養金，從原來18萬多元減為只能領取7萬多元。

    石不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院審理認定原處分無違誤，判決駁回。石上訴後，最高行政法院去年初仍判石敗訴確定。石不服，聲請裁判及法規範憲法審查，並主張行政法院確定判決任意割裂適用新、舊法，造成退休金、退養金減少6成，侵害受憲法保障的法官身分權，牴觸平等權保障。

    憲法法庭認為，難認石木欽已敘明對確定判決的裁判基礎、法律解釋及適用，有誤認或忽略基本權利重要意義與關聯性，或牴觸憲法的情形，最終裁定不受理。

