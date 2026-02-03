「挑戰摸空姐手手」被炎上 部落客三改文案：謝謝各位的流量

部落客「玩走日本」日前發布一則搭機影片，配文「挑戰摸到日本空姐手手」，超噁行徑被網友罵翻。（圖擷取自「玩走日本」臉書）

部落客版主kkdkkn日前在旅遊粉專「玩走日本」上發布一段搭乘飛機的影片，畫面中空服員協助替乘客取出座位桌板，但kkdkkn卻在過程中多次伸手，更在文字說明上使用不當暗示。貼文一出，遭網友罵翻，但該名部落客仍不以為意，更玩笑回覆「謝謝各位的流量」。

在臉書擁有3.1萬粉絲的部落客「玩走日本」，日前在臉書上發布一則搭機影片，畫面中空服員正在協助乘客取出桌板，但該部落客卻在影片中多次伸手，並附文寫下「挑戰摸到日本空姐的手手，遇到對方是老江湖，防禦+1000，比土耳其冰淇淋拿甜筒還困難」，影片隨即被轉發到社群上，引來網友群起撻伐。

請繼續往下閱讀...

不少網友認為影片中的行為及文字，已明顯構成性騷擾，超出一般玩笑可以接受範圍。網友表示，「你很沒禮貌」、「這個行徑也太噁了吧」、「性騷擾就性騷擾，挑戰的是法律不是空姐」、「好討厭某些人總把性騷擾當幽默，噁不噁心」。

部落客遭炎上後隨即限制留言區回覆並將內文編輯，先是改為「差點摸到」空姐的手，但仍無法滅火。最後三修內文，「開桌板被夾到很痛！想幫空姐開，但差點碰到手，幸好有趕快縮回來！」

不過，整起事件該名部落客顯然不以為意，面對多位網友指控其行為有失禮貌，他更玩笑回覆：「改個文字就爆炸了太好笑，謝謝各位的流量」，種種發言讓網友大罵「噁死了！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法