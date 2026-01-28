為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    前枋寮鄉長陳亞麟貪污案 屏東地院判刑8年

    2026/01/28 12:58 記者葉永騫／屏東報導
    枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉貪，屏東地院判處8年徒刑（資料照）

    枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉貪，屏東地院判處8年徒刑（資料照）

    屏東縣枋寮鄉無黨籍前鄉長陳亞麟2018年擔任鄉長後涉嫌透過私人特助與廠商圍標工程收受回扣，並且利用公務車到高雄看診、購物、飲宴，屏東地方法院判處陳亞麟有期徒刑8年，褫奪公權5年，全案可上訴，這也是枋寮鄉連續4名鄉長都涉及貪污案件，讓地方議論紛紛。

    現年40歲的陳亞麟當年崛起時標榜為時代力量清流，但以無黨籍當選鄉長，當時以32歲成為全國最年輕的鄉長，但任內就發生弊案涉貪，還被收押，去年4月監察院認為陳亞麟違反公務員服務法等，通過彈劾並移送懲戒法院，本屆鄉長選舉陳亞麟因官司纏身爭取連任失敗，一度加入柯文哲選總統幕僚，目前在台北擔任一家公司執行長，今天被判有罪，記者試圖聯繫，都未接電話。

    陳亞麟涉貪的部分為，辦理枋寮鄉內公共工程採購時，利用私人特助黃男、調解委員會主席何男作為白手套，向投標廠商收取工程回扣及賄賂，勾結兩家圍標業者，洩漏投標廠商名稱及家數，使內定廠商得標。廠商再依決標金額4%至8%不等回扣款項，連同圍標費用，一併透過白手套轉交陳分配報酬，並且借用他人名義及證件參加投標名義承攬工程，廠商承攬小額工程採購案，收取每件小額工程採購案5000元至1萬元不等賄賂。

    陳亞麟還駕駛公務車往返高雄看診、購物及飲宴等處理私務使用共7次，指示鄉長辦公室機要秘書、鄉長司機填寫不實公里數並簽名，詐得無償使用公務車輛的不法利益，共計犯罪所得150餘萬元。

