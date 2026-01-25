為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭智能障礙夫妻虐兒致死 國民法官：社會悲劇縮影

    2026/01/25 23:59 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市吳男（中，戴黑色口罩者）凌虐3個月大親生兒致死，被判處有期徒刑11年。（資料照）

    宜蘭市吳男（中，戴黑色口罩者）凌虐3個月大親生兒致死，被判處有期徒刑11年。（資料照）

    涉入虐兒案的宜蘭市吳姓男子夫妻，分別有輕度與中度智能障礙，且經濟窘迫，次子受虐致死，長子遭受家暴後由宜蘭縣政府安置，但未繳安置費用，宜蘭地院國民法官形容此案是社會與家庭悲劇縮影。宜蘭縣政府社會處25日回應，將持續代墊安置費用，日後要求男嬰父母償還。

    判決指出，吳男妻子朱女曾任清潔人員，次子出生後在家照顧小孩，一家人仰賴丈夫擔任賣場夜班人員收入過活。吳男自陳家境小康，實則經濟窘迫積欠債務，需親友接濟，吳男小時候也經歷過家暴，夫妻倆社經地位弱勢，支持系統不佳，照護幼兒能力相對薄弱，各種脆弱因子疊加，最終釀成悲劇。

    宜蘭縣政府社會處2024年4月派員訪視，當時吳姓夫妻次子尚未出生，社工發現吳男有情緒控管問題，將家中長子緊急安置，事後夫妻倆有定期跟長子會面，同時接受強制親職教育，卻未繳交安置費用。

    宜蘭縣政府社會處表示，吳男夫妻長子的安置費用由縣府先行代墊，小朋友目前在寄養家庭接受照顧，社工有定期訪視，將繼續提供奧援，助他平安長大。

    相關新聞

    離譜！凌虐兒腦傷送醫搶救 宜蘭狠心父母奔礁溪泡湯

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播