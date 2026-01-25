宜蘭智能障礙夫妻虐兒致死 國民法官：社會悲劇縮影

宜蘭市吳男（中，戴黑色口罩者）凌虐3個月大親生兒致死，被判處有期徒刑11年。（資料照）

涉入虐兒案的宜蘭市吳姓男子夫妻，分別有輕度與中度智能障礙，且經濟窘迫，次子受虐致死，長子遭受家暴後由宜蘭縣政府安置，但未繳安置費用，宜蘭地院國民法官形容此案是社會與家庭悲劇縮影。宜蘭縣政府社會處25日回應，將持續代墊安置費用，日後要求男嬰父母償還。

判決指出，吳男妻子朱女曾任清潔人員，次子出生後在家照顧小孩，一家人仰賴丈夫擔任賣場夜班人員收入過活。吳男自陳家境小康，實則經濟窘迫積欠債務，需親友接濟，吳男小時候也經歷過家暴，夫妻倆社經地位弱勢，支持系統不佳，照護幼兒能力相對薄弱，各種脆弱因子疊加，最終釀成悲劇。

宜蘭縣政府社會處2024年4月派員訪視，當時吳姓夫妻次子尚未出生，社工發現吳男有情緒控管問題，將家中長子緊急安置，事後夫妻倆有定期跟長子會面，同時接受強制親職教育，卻未繳交安置費用。

宜蘭縣政府社會處表示，吳男夫妻長子的安置費用由縣府先行代墊，小朋友目前在寄養家庭接受照顧，社工有定期訪視，將繼續提供奧援，助他平安長大。

