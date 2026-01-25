離譜！凌虐兒腦傷送醫搶救 宜蘭狠心父母奔礁溪泡湯

宜蘭市吳男夫妻凌虐親生兒致死，受虐男嬰送醫急救時，2人竟到礁溪泡湯PO恩愛合照放閃。（圖取自男嬰父母臉書）

宜蘭市一名3個月大男嬰遭父母親凌虐，去年1月傷重不治，男嬰死後解剖發現，腦部有新、舊傷痕。母親朱女施虐後未送醫，父親吳男抱起來拋摔床上成致命一擊。宜蘭地院國民法官痛斥手段殘忍，相當不人道，最近判處父親有期徒刑11年，母親被判3年4月。

父重判11年 母3年4月刑期

涉案的吳男今年24歲，與34歲妻子朱女育有2子。2024年4月，2歲多長子被家暴，宜蘭縣政府社工發現後將他隔離安置。同年9月朱女生下次子，數度加以施虐，受虐男嬰去年1月5日再被父親重摔，21日宣告不治；1月7日男嬰還在醫院與死神搏鬥之際，夫妻倆跑到礁溪泡湯，在網路社群PO恩愛合照放閃，招致各界撻伐。2人犯後被檢察官起訴，移審宜蘭地院由國民法官法庭審理。

判決指出，朱女生下次子單獨照顧期間，因男嬰哭鬧，且不滿丈夫吳男沈迷網路異性直播而對男嬰出氣，2024年底在住處3次毆打臉頰及額頭，另4度用包巾包裹男嬰丟拋到床上、碰撞地板，導致頭頸部重擊，均未送醫治療。

去年1月5日，吳男下班回家，因男嬰哭鬧，一時情緒失控，坐在床上雙手抱住男嬰，高舉到吳男頭部高度後摔到床上，使小朋友頭、頸部撞到床舖，吳男夫妻不久後發現男嬰身體癱軟、抽搐才緊急送醫，但到院時已無呼吸心跳，轉送台北榮總急救仍回天乏術。

國民法官法庭認為，此案2名被告為人父母，本應保護孩子健全成長，卻對新生兒施虐，男嬰死後經解剖發現，腦部有新舊2次以上硬膜下出血混合存在情況，先前極可能受過傷，足以認定朱女在2024年底的凌虐行為已使男嬰腦部受創，至於吳男凌虐毫無反抗能力的幼童致死，剝奪被害人生命，針對最弱勢者犯罪，2人違反保護義務危害重大。

2名被告在偵查與審理時都坦承犯行，並表達悔意，國民法官法庭認定吳男犯對於未滿7歲之人，施以凌虐因而致死罪，處有期徒刑11年，母親朱女犯對於未滿7歲之人，施以凌虐罪，判刑3年4月。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

