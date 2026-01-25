「抓龍筋」還沒開始就被逮 彰化養生館暗語攬客判刑4月

周女利用2023年疫情解封之際，經營色情養生館，媒介按摩小姐從事半套性交易。彰化地院審理，將周女依圖利容留猥褻罪判刑4月。（情境照）

彰化縣在2023年疫情解封後，陸續解編部分養生館等特種行業，周姓女子看準市場復甦，接手經營兩家養生館，表面主打紓壓按摩，私下卻媒介按摩小姐從事半套性交易，甚至以「全糖」、「可升級」等暗語招攬客人「抓龍筋」，最終遭警方破門查獲，彰化地院審理，將周女依圖利容留猥褻罪判有期徒刑4月。

判決書指出，周女擔任養生館負責人期間，透過LINE「紓壓按摩討論區」群組對外攬客，群組內不僅張貼小姐代號，記事本還標註「都可升級」等曖昧字眼，暗示可提供色情服務。一般按摩90分鐘收費1400元，店家抽取500元；若男客要求「半套」服務，則再加價500元，由小姐自行收取，此舉果然吸引內行老司機上門。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，2023年10月19日晚間，警方持搜索票前往其中一間養生館查緝，當場查獲按摩小姐與男客全身赤裸，正準備進行俗稱「抓龍筋」的猥褻行為，交易金額為1900元，現場人贓俱獲。

周女到案後否認涉案，辯稱自己僅經營合法按摩店，不知小姐私下從事性交易。不過法官比對LINE對話紀錄、小姐與男客證詞，認定周女明知群組內頻繁討論「全糖」等性交易用語，仍默許運作、藉此吸引客源牟利，顯然並非不知情。

法官審理認為，周女以營利為目的容留猥褻行為，破壞社會善良風俗，且犯後否認犯行、態度不佳，依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。至於「攝護腺保養」等全套性服務，因證據不足，加上男客證稱尚未開始即遭查獲，未另論罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法