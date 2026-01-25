為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洗產地被逮！中國貨貼「Made in Taiwan」 2貿易公司負責人判刑

    2026/01/25 09:57 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依填製不實會計憑證罪，分別判處兩名負責人有期徒刑4、3月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    男子張嘉榮、張隆貴分別為盤陽、承炬、及盈發木業、欣發貿易等多家公司負責人，明知進出口貨物均由中國製造，卻製作不實發票並在貨物外箱貼上「Made in Taiwan」不實標籤，幫商品洗產地。關務人員發現後，將貨物攔下並函送法辦。基隆地院近日審結，依填製不實會計憑證罪，分別判處兩名負責人有期徒刑4、3月，得易科罰金。

    檢調查出，兩人為多家貿易公司名義或實質負責人，卻於2019年至2021年間，進口中國商品，但該批商品並未在我國加工或部分加工，未能達到台灣製造程度，但兩人卻透過公司名字，開立不實內容的加工發票，並在商品外箱上張貼「Made in Taiwan」不實標籤向海關申報出口，洗產地後拉抬商品價格。

    關務人員查驗商品後發現，兩人公司申報貨物，實質上均為中國製造，並無非台灣製造，因此將兩人函送法辦。

    檢調偵訊時，兩人承認犯行，表示確實直接在中國製造產品外箱上，張貼「Made in Taiwan」不實標籤，發票上也有虛假開設問題。

    檢察官偵訊後，認為兩人涉犯虛偽標記商品原產國罪及填製不實會計憑證罪，應從重以填製不實會計憑證罪論處，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，兩人黏貼虛偽標記「Made in Taiwan」欲對外出口販售，損害不特定消費者，行為誠屬不該，考量兩人坦承犯行，態度尚佳，且商品出口前就被查獲，危害程度尚非鉅大，故依填製不實會計憑證罪，分別判處張嘉榮、張隆貴有期徒刑4、3月，得易科罰金。

