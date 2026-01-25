美聯邦特工3週連殺2公民！ 明尼蘇達示威引發NBA停賽 31日政府恐關門

遭美聯邦探員槍殺身亡的37歲護理師普雷提（Alex J. Pretti）。這起發生於2026年1月24日的爭議命案，已引發明尼蘇達州大規模動亂，並導致美國聯邦政府面臨1月31日停擺危機。（美聯社）

美國聯邦政府強硬執法引發的政治風暴正急遽擴大。明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）24日再次發生聯邦探員槍殺美國公民事件，這已是該市在短短21天內發生的第二起類似悲劇。此舉不僅引發全美示威與NBA賽事被迫喊卡，更讓華府國會預算案陷入僵局，聯邦政府預計將在1月31日面臨全面停擺危機。

根據《法新社》報導，這起槍擊案的受害者為37歲的護理師普雷提（Alex Pretti）。美國國土安全部（DHS）雖聲稱死者持槍「暴力反抗」，但網路流傳影像顯示普雷提當時疑似正保護其他示威者，卻遭探員強行拖至路面並近距離開槍。這起爭議事件導致當地的明尼蘇達灰狼隊（Timberwolves）隨即宣布取消原定的NBA賽事，年度嘉年華遊行也宣告作廢。

州長怒轟「不可信任」 川普反指地方首長煽動叛亂

這已是3週內第二位命喪聯邦手下的美國公民。1月7日，另一名育有3名子女的母親古德（Renee Good）亦遭移民暨海關執法局（ICE）官員射殺。明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）強烈譴責聯邦政府「不可信任」，要求州政府全面接手調查，並要求川普撤出數千名未經訓練且具備暴力傾向的聯邦人員。

對此，川普在社群平台展開反擊，指責民主黨籍領袖透過言論「煽動叛亂」，並重申不排除動用《叛亂法》派兵進駐城市。當地居民向法新社表示，目前整座城市籠罩在「白色恐怖」的威壓之下，局勢正不斷惡化。

預算大戰引發焦慮 聯邦政府面臨二度關門

這場流血衝突已直接延燒至國會。由於聯邦政府預算將於1月31日到期，多位民主黨關鍵參議員25日公開表態，在政府停止在城市的暴力行動前，他們將在參議院投票反對包含撥款在內的任何法案。

維吉尼亞州參議員華納（Mark Warner）誓言，只要川普政府持續對城市執行暴力接管，他絕不會支持國土安全部的撥款案。由於預算通過需60票門檻，民主黨人的倒戈讓聯邦政府極可能陷入繼去年11月之後，不到兩個月內的第二次停擺。目前全美公務員與國防人員正為下週可能發生的薪資中斷感到極度不安。

