俄空襲讓120萬烏克蘭人斷電 基輔零下10度、3200棟建築沒暖氣

在美俄烏三方會談進行同時，俄羅斯在23日夜間及24日早晨持續攻擊烏克蘭，烏克蘭全國有120萬戶家庭在嚴寒中面臨斷電，首都基輔仍有超過3200棟建築沒有暖氣，而基輔夜間低溫會降至零下10度，對於烏克蘭民眾的生活來說無疑是雪上加霜。

綜合外媒報導，俄羅斯對首都基輔發動大規模攻擊，造成1人死亡，4人受傷，烏軍統計，俄軍動用21枚飛彈和375架無人機。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）指出，1月24日烏克蘭80%的地區將面臨緊急計畫外停電。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，基輔在1月24日上午有6000棟建築沒有暖氣，傍晚仍有超過3200棟沒暖氣，有超過160個緊急小組正在基輔進行恢復供暖的工作，其他受災地區則集中在烏克蘭西部和南部，也有工作人員在進行搶修。

能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）24日在結束當天的例行會議後，於 Telegram 發文表示，基輔仍有超過80萬戶家庭停電，首都以北的切爾尼戈夫州另有約40萬戶同樣沒有電力。什米哈爾強調：「就電力而言，由於敵方持續不斷的攻擊，局勢不幸地無法穩定下來。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，市政府正在為弱勢居民提供熱食和藥品，並正在該地區增設24小時開放的有暖氣的避難所。

