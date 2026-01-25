為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄空襲讓120萬烏克蘭人斷電 基輔零下10度、3200棟建築沒暖氣

    2026/01/25 09:27 即時新聞／綜合報導
    在美俄烏三方會談進行同時，俄羅斯在23日夜間及24日早晨持續攻擊烏克蘭，烏克蘭全國有120萬戶家庭在嚴寒中面臨斷電，首都基輔仍有超過3200棟建築沒有暖氣。圖為聚集在避難所的基輔民眾。（路透）

    在美俄烏三方會談進行同時，俄羅斯在23日夜間及24日早晨持續攻擊烏克蘭，烏克蘭全國有120萬戶家庭在嚴寒中面臨斷電，首都基輔仍有超過3200棟建築沒有暖氣。圖為聚集在避難所的基輔民眾。（路透）

    在美俄烏三方會談進行同時，俄羅斯在23日夜間及24日早晨持續攻擊烏克蘭，烏克蘭全國有120萬戶家庭在嚴寒中面臨斷電，首都基輔仍有超過3200棟建築沒有暖氣，而基輔夜間低溫會降至零下10度，對於烏克蘭民眾的生活來說無疑是雪上加霜。

    綜合外媒報導，俄羅斯對首都基輔發動大規模攻擊，造成1人死亡，4人受傷，烏軍統計，俄軍動用21枚飛彈和375架無人機。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）指出，1月24日烏克蘭80%的地區將面臨緊急計畫外停電。

    烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，基輔在1月24日上午有6000棟建築沒有暖氣，傍晚仍有超過3200棟沒暖氣，有超過160個緊急小組正在基輔進行恢復供暖的工作，其他受災地區則集中在烏克蘭西部和南部，也有工作人員在進行搶修。

    能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）24日在結束當天的例行會議後，於 Telegram 發文表示，基輔仍有超過80萬戶家庭停電，首都以北的切爾尼戈夫州另有約40萬戶同樣沒有電力。什米哈爾強調：「就電力而言，由於敵方持續不斷的攻擊，局勢不幸地無法穩定下來。」

    基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，市政府正在為弱勢居民提供熱食和藥品，並正在該地區增設24小時開放的有暖氣的避難所。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播