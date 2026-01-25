CK楊將台積電成就歸功兩蔣 許美華怒：國民黨別扯後腿就好！

許美華提到，「CK楊」將台積電「造山者」追溯至蔣介石、蔣經國，聲稱是國民黨造就如今台積電及半導體產業鏈。許美華分享「老台積人」的說法，直嗆：「對台積電、對台灣半導體，國民黨不要扯後腿就好了。」（路透）

國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱，23日現身黨中央與立法院黨團餐敘，要求強力監督對美軍購與關稅協議，被質疑對藍委下指導棋。反紫光奇遊團成員許美華提到，「CK楊」將台積電「造山者」追溯至蔣介石、蔣經國，聲稱是國民黨當年執政的經濟奇蹟造就如今台積電及半導體產業鏈。許美華細數台積電創業艱辛直到今日成就，並分享「老台積人」的說法，直嗆：「對台積電、對台灣半導體，國民黨不要扯後腿就好了。」

許美華提到，很多國民黨人一直覺得台積電跟台灣半導體有今天的成就，都要感謝國民黨，「這種不要臉的攬功手法真是夠了」。並提到，「CK楊」聲稱「台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送」。此外，「CK楊細數台積電造山者，包括蔣中正、蔣經國、嚴家淦、李登輝、李國鼎等人，是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者」。

請繼續往下閱讀...

許美華指出，台積電的創立，最關鍵確實是因為李國鼎，因為他找來張忠謀，還幫忙到處找錢，台積電才能在1987年2月創立，但講到蔣中正、蔣經國、嚴家淦？尤其蔣介石1975年就過世，蔣經國也在台積電創立不到1年的1988年初就過世，許直言：「講到台積電跟台灣半導體今天的成就，居然也要歸功兩蔣英明，真是有夠噁心。」

許美華提到，任何瞭解台灣半導體成長過程的人都會同意，台積電能有今天，設立公司的那個階段絕對是最輕鬆的部分，台積電最艱辛的挑戰是在公司設立之後才開始的，張忠謀當時相信只要開始做專業代工，客戶自然就會來，但台積電一開始根本沒有客戶，在台積電創立的前幾年，張忠謀每天都在擔心公司會倒。

許美華表示，在台積電之前，全球的半導體產業都是IDM，每家公司從設計、製造做到最後，還沒有一家單純做晶圓代工（foundry），台積電面臨的挑戰是前所未有的，台積電能有今天，張忠謀絕對居功厥偉，還有跟張忠謀一起打拼，一代代的經營團隊還有無數工程師、線上作業人員，數以萬計的人力投入幾十年辛勤付出的累積。

許美華提到，在這段長達近40年的過程中，該感謝天時地利人和，以及不時出現的運氣，最重要的是張忠謀做了許多重大的關鍵決策，包括堅持專業代工、不跟客戶競爭；早期就一路跟ASML難兄難弟互相扶持；不碰記憶體；在2008年金融海嘯時，張忠謀違反正常思維，把蔡力行開除的人力全部找回來，準備迎接蘋果智慧型手機的歷史時刻。直到最近幾年，台積電管理高層還在說，現在台積電走的「road map」，還是在張忠謀之前規劃的藍圖之中。

許美華強調，台積電一路走來、絕處逢生的故事，真的是講三天三夜也講不完，這還沒講到台灣半導體產業鏈的其他大公司，從現在的榮景回望，都是一把辛酸淚。這就是為什麼，只要瞭解、經歷過這些歷程的業內人士，聽到「CK楊」這種老藍人，自誇國民黨對台積電跟台灣半導體的貢獻，都會怒到跳起來。

許美華也引述老台積人臉友的說法：「什麼鬼民黨對台積電貢獻良多，通篇鬼扯蛋！ 我1990就進tsmc，那時公司風雨飄搖，全部是靠員工拼出來的，鬼民黨政府不要扯後腿就好了......」許美華最後也說：「是的，對台積電、對台灣半導體，國民黨不要扯後腿就好了，這句話，現在到以後，一樣適用！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法