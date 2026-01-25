民眾黨高雄市長選戰遲未推人選 黃國昌:不排除與柯志恩合作

柯文哲（左）、黃國昌（右）聯袂南下高雄，參加前議員林于凱（中）舉辦的青年論壇。（記者葛祐豪攝）

民眾黨前任與現任黨主席柯文哲、黃國昌，今（25日）連袂南下高雄，參加前市議員林于凱舉辦的座談，面對2026高雄市長選戰，黃國昌受訪強調，拉下民進黨候選人是大家的共識，不排除跟柯志恩合作。

座談會前，柯文哲、黃國昌接受媒體聯訪，針對國民黨備戰高雄市長已提名柯志恩，民進黨初選則由賴瑞隆出線，民眾黨會推派人選嗎？柯文哲推給黃國昌說「關於黨對黨問題，請現任黨主席回答!」

黃國昌則說，面對2026高雄選情 ，「拉下民進黨候選人是大家的共識」，他並批評賴瑞隆在國會表現讓人非常失望，在質詢台甚至法案討論，竟然拿幕僚準備錯誤的稿子，散播假訊息，這件事他從來沒有好好面對。 回到地方選舉，黃國昌認為在野團結是基本方向，如何推出最強候選人，大家會好好研究。

媒體追問「不排除跟柯志恩合作嗎?」 黃國昌表示「當然不排除啊!」，針對高雄選舉布局與城市治理、未來發展，台灣民眾黨都敞開心胸、展開雙臂，「未來有必要與柯志恩坐下來好好談一談，針對整體選戰布局再來討論。」

對於柯志恩打出「這柯不一樣」的選舉看板口號，媒體問說「民眾黨會有另外一柯不一樣嗎?」，黃國昌看著柯文哲，四兩撥千斤笑說「這柯本來就不一樣!」

媒體另問柯文哲，對於「這柯不一樣」的看板，是否要與他做區隔？柯文哲強調，他沒注意到看板，這沒有什麼，反正選舉到了、什麼都有，離選舉還早啦，還是把事情做好。

