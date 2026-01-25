為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「母雞帶小雞」喊最強新北隊 蘇巧慧曝綠營新北議員初選時程

    2026/01/25 10:09 記者羅國嘉／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，議員初選登記時間原則上會落在農曆年後，實際是否需要辦理初選，仍須待登記完成、確認參選人數後才能定案，也盼黨內持續努力，展現「最強的新北隊」。（記者羅國嘉攝）

    2026選情升溫，各黨陸續啟動徵召與初選布局。除了不少現任議員力拚連任外，也有部分議員準備交棒給下一代、新人紛紛表態投入選戰。不過針對民進黨新北市議員初選時程，對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，議員初選登記時間原則上會落在農曆年後，實際是否需要辦理初選，仍須待登記完成、確認參選人數後才能定案，也盼黨內持續努力，展現「最強的新北隊」。

    蘇巧慧今天上午前往新莊聯邦市場「母雞帶小雞」進行掃街拜票，現場除現任議員翁震州、林秉宥團隊到場力挺外，也有多名有意參選的新面孔同行，包括吳奕萱、陳岱吟及翁昭仁等人。

    蘇巧慧指出，新北市既有現任議員尋求連任，也有不少新人有意出來服務。從目前掌握的狀況來看，真正需要辦理初選的選區「應該不是那麼多」，但一切仍須尊重制度，等到正式登記結束後才能夠確定。她也期許黨內夥伴持續努力，讓選民看見綠營最強的新北隊。

    蘇巧慧上午前往新莊聯邦市場掃街拜票，這也是她第12場市場掃街行程。她表示，此行特別感謝此次選戰總幹事、立委吳秉叡陪同掃街，新莊是雙方都相當熟悉的地方，在吳秉叡多年深耕帶領下，她近年也持續在西盛地區9個里服務，盼能累積更多支持。

    蘇巧慧也說，現場除現任議員翁震州、林秉宥團隊，還有這次要參選的新人吳奕萱、陳岱吟還有翁昭仁等人，大家都會一起來向所有的鄉親好朋友再一次地說聲新年快樂，也希望大家都能夠趕快開始除舊佈新，迎接新的好年。

