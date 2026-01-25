「資工彌」爆財務爭議！大股東良瑋二代兄弟聲請查帳 法官選派會計師

良瑋集團第二代兄弟尤淳平、尤淳永指出，圓圓好事業與飛曜企業公司間交易異常，而飛曜實際負責人被指為余涵彌男友李曜隆，相關交易發票僅記載服飾品項與總金額，恐涉及關係人交易及利益輸送。（翻攝自IG）

台大五姬之一的「資工彌」余涵彌淡出娛樂圈後轉而經營服飾品牌，不過其所創立的「圓圓好事業股份有限公司」，近期卻爆出經營權與財務透明度爭議。良瑋集團第二代兄弟質疑帳務不清，並指公司與余涵彌男友所屬企業間疑有不尋常交易，向法院聲請選派檢查人。士林地方法院審理後，裁定選派會計師吳立瑋進場，針對特定期間的交易憑證與銀行金流進行全面查核。

良瑋集團為台灣傳統紡織材料代理及功能性材料集團，由尤利春於1982年創立，歷經數十年發展，旗下業務涵蓋長纖維、紗線代理，以及環保泡棉等新材料事業。尤利春子女承接家族事業，進入第二代經營階段，其中尤淳平、尤淳永兄弟分別負責集團核心紡織業務及新材料業務，並在集團內擔任重要管理職務；此次向法院聲請選派檢查人的，即為尤氏兄弟兩人。

裁定指出，圓圓好事業於2021年7月設立，實收資本額已發行股份250萬股；尤淳平擔任董事、尤淳永擔任監察人，兩人各持有25萬股、持股比例均為10%，符合法定得聲請選派檢查人要件。對此，尤氏兄弟主張，改公司設立至今未依法召開董事會及股東會，也未提供完整財務資料供監察人查核，僅在多次要求後交付部分文件。

尤氏兄弟並質疑，圓圓好事業與飛曜企業公司間交易異常。飛曜公司於2021年8月設立，其實際負責人被指為余涵彌男友李曜隆，雙方關係密切，相關交易發票僅記載服飾品項與總金額，未詳列數量、單價，也未附交易明細，與公司向其他進貨廠商的交易型態顯有差異，恐涉及關係人交易及利益輸送疑慮。

法院認為，圓圓好事業對於是否依法召開董事會及股東會，未能提出任何會議紀錄佐證，即便主張曾以LINE群組討論公司事務，仍不足以取代法定會議程序，已違反公司治理基本原則。另從現有資料而言，飛曜公司與圓圓好事業在人員、帳務及對外交易上具有高度交集，相關金流是否正常、交易價格是否符合市場行情，確有進一步釐清必要。

綜合考量，法院遂依公司法第245條規定，裁定選派會計師吳宗璋擔任檢查人，檢查範圍包括自2022年8月3日起，圓圓好事業與飛曜企業公司間所有交易價格、數量、應收帳款情形，以及相關傳票、財務報表與公司銀行帳戶的資金流向。

