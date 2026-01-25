超噁！無良水肥業者勾結下水道包商 1280噸糞水全排下水道被判刑

台中蘇姓、吳姓男子等人，違法將收集的1280噸糞水排放在市區汙水下水道，台中地院依違反廢棄物清理法分別判處蘇、吳3年2月和2年4月。（資料照，記者陳建志攝）

台中經營環保公司的蘇昱光和經營衛生行的吳信輝，為了節省水肥處理費，竟和從事汙水下水道工程的邱姓男子勾結，從2023年起前後1年9個月，非法排放約1280噸的糞水進汙水下水道，獲利517萬元，檢方成立「黑水專案」，去年5月當場人贓俱獲，將蘇、吳等15人起訴，台中地院審理時兩人坦承犯行，依違反廢棄物清理法判處蘇男3年2月，吳男則判刑2年4月，可上訴。

中檢起訴指稱，蘇昱光經營的環保公司和吳信輝經營的衛生行，清除的水肥應依規定載運至台中市水肥廠繳費處理，但兩人為節省進廠處理水肥應繳納的處理費，竟與從事汙水下水道工程的邱姓男子勾結，將從社區、民宅抽出的水肥、糞水、餐廳油汙水，直接排進汙水下水道。

檢警獲報成立「黑水專案」，去年5月6日人贓俱獲，現場臭氣沖天，檢警先後執行2波搜索，查扣小型挖土機2部、水肥車9輛，將蘇姓、吳姓2名主嫌聲押禁見獲准，其餘共犯則以2萬元至5萬元不等交保。

判決指出，蘇、吳兩人從2023年8月到2025年5月遭查獲為止，利用邱姓男子從事汙水下水道工程的機會，除抽取現場住戶水肥外，一併將車上原已載運自他處清除的水肥或來源不明的事業廢棄物，逕自傾瀉排放至施工中的污水下水道人孔中，累計違法排放的水肥共640車次，合計排放約1280公噸糞水，不法所得約517萬餘元。

台中地院審理時，蘇、吳等人都坦承犯行，將蘇男依廢棄物清理法之非法清除、處理廢棄物罪，處有期徒刑2年8月，又犯廢棄物清理法之申報不實罪，處有期徒刑1年，合併應執行3年2月；吳男非法清除、處理廢棄物罪，處有期徒刑2年2月，又犯廢棄物清理法之申報不實罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑2年4月，並沒收犯罪所得和車輛。

