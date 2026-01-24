為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    涉毒遭羈押54天獲判無罪 早餐店老闆獲刑事補償16萬2千元

    2026/01/24 07:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    涉毒遭羈押54天獲判無罪，早餐店老闆獲刑事補償。（記者蔡彰盛攝）

    在新竹縣經營早餐店的王男因被檢警指控涉及毒品案件，遭羈押54天，美滿家庭一夕破碎，事後獲判無罪確定，憤而依刑事補償法規定聲請國家補償27萬元，新竹地院審理後判准補償16萬2千元。

    王男說，先前因涉嫌毒品案件，經新竹地院裁定自113年10月8日起准予羈押，並於同年11月29日裁定准予具保後停止羈押，共計受羈押54日，一審判決無罪，雖經檢察官提起上訴，然高院亦判決駁回檢察官上訴確定。

    王男說遭羈押時才31歲，經營連鎖餐飲店，正努力擴張門市，搶佔市場，尋求新據點，已投入大量資源，且已婚育有年幼子女，卻因此案件突遭羈押，除失去人身自由外，事業完全停頓，美滿家庭一夕破碎，又因禁見使一切正常社交生活均告斷絕，更引發多次癲癇發作，對母親、配偶內疚不已，因此羈押禁見對其尊嚴、身心健康、人格發展及信用、名譽確已造成重大影響，因此依刑事補償法規定，聲請依羈押日數以每天5000元折算1日之國家補償。

    法官認為，王男所受羈押並無違法或不當情事，就其個案情節，依社會一般通念，認為每日補償5000元尚屬過高，應以每日補償3000元為適當，最後判決准予補償16萬2千元。

