台東2婦清晨過馬路被撞倒地！熱心路人扮柯南追出肇逃騎士

台東市仁義北路今天清晨發生2婦被撞車禍。（記者黃明堂攝）

台東市仁義北路今天清晨近6點，2名過馬路老婦在黑夜中被機車撞擊倒地不起，肇事者逃逸，一名男子路過見2婦躺在地上，報警並協助交管，看到遠處有機車停在路邊，騎士回頭查看後跑掉，後來有少年步行到車禍現場查看傷者，警方叫他們回去睡覺不要看熱鬧，但男子立即懷疑是肇事者回到現場，騎車尾隨果然見到疑似肇事機車，再報警逮人。陳姓少年坦承肇事，且因害怕而肇逃，不過，肇事者身分及過程，仍待警方調查釐清。

今天清晨5點50分左右，天色仍黑暗時刻，2名老婦從社區走過馬路，要到太平溪河堤步道散步，疑似被高速行駛的機車撞擊，機車隨後肇逃。一名中年男子未目擊車禍過程，騎機車經過時見兩婦人躺在馬路中間，立即拿路旁的三角錐豎立警示，同時報案，還在場交管，因天色昏暗，過程中還有機車疾駛過來衝撞三角錐，相當危險。

2部救護車到場處置傷患，警方也在場交管及測量現場。目擊男子表示，當時有看到遠處有機車停在路旁，騎士回頭看後跑掉，很可能是肇事車，隨後有2名少年男女步行走到現場查看傷者狀況，警方問他們幹什麼的？少年答「住戶」，警方叫他們不要看熱鬧，回去睡覺。不過，目擊男子直覺判斷有異，騎車尾隨2少年，果然在附近巷道看到1部疑似他在現場所見的機車，立即通報警方，警方立即趕到。

警方在巷道內找到白色拔掉車牌的機車，並在附近住家逮到承認肇事的陳姓少年，到現場查看的則是他的哥哥，且充滿酒氣，哥哥也說是弟弟肇事，不過，目擊者指述當時在現場停留察看的有2部機車，所以肇事者確實身分還有待警方調查釐清。

2名少年男女步行到車禍現場察看，被警方叫回去睡覺，熱心路人察覺有異，騎機車尾隨後追出肇逃者。（記者黃明堂攝）

台東市仁義北路今天清晨發生2婦過馬路被撞車禍，一名路過男子（中）除報警、交管，還尾隨追出肇逃者。（記者黃明堂攝）

台東市仁義北路今天清晨發生2婦過馬路被撞車禍，一名路過男子（圖中騎士）除第一時間報警，還在現場發現2位有異狀少年，騎機車尾隨追出肇逃者。（記者黃明堂攝）

警方逮捕圖中戴帽T少年及白色機車，他自承肇逃，但還待警方調查。（記者黃明堂攝）

