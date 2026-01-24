為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    被控詐癌末女 波兹南無照醫師判賠534萬、撤銷200萬撫慰金

    2026/01/24 06:55 記者王捷／台南報導
    家屬指控楊姓男子沒有醫師資格，卻推銷療程，詐癌末女534萬，一審判賠及慰撫金200萬；二審認定是自然死亡，逆轉撤銷慰撫金。（情境照）

    家屬指控楊姓男子沒有醫師資格，卻推銷療程，詐癌末女534萬，一審判賠及慰撫金200萬；二審認定是自然死亡，逆轉撤銷慰撫金。（情境照）

    有病患家屬指控，楊姓男子讀波兹南醫學大學學士後醫學系，無醫師執照卻向肺癌末期葉姓婦人推銷殺手細胞療法詐534萬元。一審判賠詐騙款與撫慰金，但二審認定自然死亡，逆轉撤銷楊男200萬元精神慰撫金。

    病患家屬主張，楊男未取得台灣醫師執照，卻夥同高姓女子向病患家屬宣稱，可將血液送往日本培養「NK殺手細胞」，楊男購買未經核准的實驗室用「外泌體（exosome）凍乾粉」混充高科技製劑為葉女施打，導致家屬誤信說詞，前後匯款共計534萬元。

    一審台南地方法院認定，楊男等人共同詐欺，判決應連帶返還534萬元。針對死亡責任，家屬主張非法行醫導致葉女喪失正規治療機會，一審法官採信此觀點，認為楊男行為侵害病患醫療決定權，判決楊男需另賠償家屬精神慰撫金200萬元。楊男不服，針對慰撫金部分提起上訴。

    二審台南高分院以成大醫院與法醫研究所的鑑定報告，認為葉女自2016年確診肺腺癌第四期，長期接受治療，死因為癌症轉移導致多重器官衰竭，屬自然死亡。成大醫院回函指出，無法證明楊男施打的物質直接導致敗血症，法醫解剖也未發現外力介入致死證據。

    合議庭認為，楊男雖違反醫師法，但客觀醫學證據無法證實非法療法與死亡結果間具有相當因果關係，因此廢棄一審關於慰撫金的判決，改判楊男此部分撤銷，全案關於詐欺所得的534萬元須返還確定，但過失致死賠償則因證據不足駁回。

