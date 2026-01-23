中港澄清醫院護理師遭108公斤壯男打飛 最新傷勢曝光

中港澄清醫院男護理師（右）遭到患者出拳毆打。（記者蔡淑媛翻攝）

台中市中港澄清醫院急診室21日凌晨驚傳醫療暴力，26歲酒後自殘林姓男子接受治療過程中，追打醫師未果，竟對護理師揮拳，造成護理師腦震盪住院，檢方今天（23日）向法院聲押獲准。護理師傷勢已趨穩定，仍住院觀察，台灣急診醫學會、台中市護理師護士公會均派代表前來慰問，院方重申嚴重譴責醫療暴力，將配合警方與地檢署進行後續提告。

體重108公斤的林男酒後在家中自殘，被救護車緊急送往澄清醫院中港院區急診室，醫師替他評估傷勢、處置時，請他脫下外套檢視傷口要縫合，林男不但拒絕還破口大罵、追打醫師，警衛上前制止，安撫他到急診大門口外面休息冷靜。

急診室立即以警民連線通報警方，資深詹姓男護理師正向陪同就醫的林男女友說明加壓止血等處置流程，希望林男能接受治療，未料林男離開診間，又折返回急診區，突然衝上前朝護理師頭部重拳猛打，護理師當場被打飛，跌坐病床，一度失去意識，頭部出血、腦震盪住院觀察。

詹姓傷護理師傷勢已趨穩定，目前仍住院觀察，台灣急診醫學會代表、童綜合醫院急診部魏智偉主任，以及台中市護理師護士公會代表探視詹姓護理師，今天給予溫暖的關懷與力量。

中港澄清醫院副院長蔡哲宏說，院方嚴重譴責急診暴力事件，也為受傷護理師感到非常不捨，院方已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理提告，也會持續關心受傷同仁的身體狀況與心理支持。

蔡哲宏說，院方一直以來採暴力零容忍的態度，不希望類似事件再次發生，醫療現場需要被理解、被尊重，讓第一線守護生命的醫護人員，能在安全的環境中專心照顧病人。

台灣急診醫學會代表、童綜合醫院急診部魏智偉主任探視受傷護理師。（中港澄清醫院提供）

台中市護理師護士公會代表探視受傷的詹姓護理師。（中港澄清醫院提供）

