    首頁 > 社會

    陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

    2026/01/20 18:56 記者陳彩玲／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪於臉書發搜索票照片，廉政署承辦人個資遭曝光。（翻攝自陳佩琪臉書）

    民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪，今日再度於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，但她附上2024年的搜索票照片恐已觸犯個資法，上頭有廉政署承辦人的全名和手機號碼，均未馬賽克。對此，廉政署內部炸鍋，認為當事人發文抒發心情均予以尊重，但何必公開承辦人個資，若有不理性民眾騷擾、攻擊同仁，難道陳佩琪要負責嗎？

    今天下午，陳佩琪發文再次提及2024年8月30日遭檢廉搜索一事，痛批「搜索票上瞎掰一堆所謂貪汙嫌疑（起訴書上都消失了），法官兩眼一閉都核准、放行」等語，並附上搜索票的照片，上頭有檢察官、法官的核章，以及廉政署承辦人簽收的筆跡及手機號碼，但均未馬賽克，此舉恐怕已觸犯個資法第41條。

    陳佩琪文章發出後，廉政署內部發現同仁個資遭外洩，議論紛紛、怨聲載道；基層人員私下怒斥，承辦人依法辦案，卻在毫無防護下被點名，形同被推上火線公審，安全與壓力全由個人承擔，痛批陳佩琪情緒宣洩不該建立在點名公務員之上，已逾越合理表達不滿的界線，若有不理性的民眾騷擾、攻擊同仁，陳佩琪要承擔後果嗎?

    對此，律師房彥輝指出，陳佩琪無故洩漏他人個資，恐已觸犯個資法第41條，若被法官認定是意圖損害被害人，且足生損害，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，而此罪為非告訴乃論，偵查機關得主動偵辦，無須被害人提告。

